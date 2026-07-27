Urbanismo
Llucmajor frena las obras del polígono de Son Fosquet dos meses después de destaparse la investigación de la Guardia Civil
La decisión se produce dos meses después de que este diario desvelase que la Guardia Civil investigaba presuntas irregularidades en la realización de estos trabajos de reforma
Las obras cuentan con un "título habilitante", pero los técnicos municipales han constatado que las adaptaciones presentadas por la empresa "necesitan una aprobación adicional"
La regidora de Urbanismo de Llucmajor, Inmaculada Pérez, ha firmado el decreto de paralización cautelar de las obras de urbanización del polígono de Son Noguera, conocido como Son Fosquet, más de dos meses después de que este diario sacase a la luz pública que la Guardia Civil investigaba presuntas irregularidades en estos trabajos de reforma.
Según ha informado este lunes el Consistorio, esta decisión se produce después de que "los servicios técnicos municipales, a petición de la propia regidora, hayan revisado de nuevo la totalidad de la documentación aportada por la empresa promotora del polígono".
El Ayuntamiento, en una de las pocas explicaciones públicas que ha dado sobre el tema, señala que en ese informe realizado por sus técnicos se ha incorporado "toda la documentación registrada por la empresa" para garantizar la "máxima seguridad jurídica".
La administración municipal presidida por la alcaldesa Xisca Lascolas (PP), que ha anunciado que no optará a la reelección en 2027, comunica que las obras cuentan con un "título habilitante", una autorización, pero señala que sus técnicos han constatado que las adaptaciones presentadas por la promotora "necesitan una aprobación adicional".
Ante el revuelo político y mediático provocado por las presuntas irregularidades en el polígono, Pérez señala que la firma del decreto se ha producido "en el momento en que ha dispuesto de este informe técnico completo". "Desde el primer momento se pidió a los técnicos que revisaran de nuevo toda la documentación, teniendo en cuenta absolutamente todo lo aportado por la empresa promotora. Tal y como siempre he defendido, en cuanto ha estado listo el informe, se ha decretado la paralización de las obras de urbanización", asegura, en declaraciones recogidas en una nota de prensa.
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