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El Toro celebra por todo lo alto los 50 años de su asociación vecinal

Más de 400 socios participan en una cena de hermandad que inaugura las fiestas de verano en el núcleo calvianer

Las imágenes de la cena vecinal de El Toro

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Las imágenes de la cena vecinal de El Toro / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Calvià

La Asociación de Vecinos de El Toro ha celebrado este sábado el 50º aniversario de su fundación con una multitudinaria cena de hermandad en la Plaza Europa, un acto que ha servido además como inauguración oficial de las fiestas de verano de este núcleo de Calvià.

Más de 400 socios participaron en la velada organizada por la entidad, que actualmente preside Antonio José Bermejo y que cuenta con Maipu Moreno como vicepresidenta primera. La asociación, fundada el 20 de noviembre de 1976, alcanza este medio siglo de trayectoria en un momento en el que suma 420 socios.

Durante la cena, se rindió homenaje a las personas que han contribuido al desarrollo de la vida vecinal de El Toro, con un reconocimiento especial a quienes han ocupado la presidencia a lo largo de estos años y han destacado por su compromiso con la comunidad. Asimismo, la entidad quiso agradecer el apoyo recibido por parte de las instituciones y del Ayuntamiento de Calvià.

El acto contó con la presencia de miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos el regidor de zona de El Toro, Juan Thomàs, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. El primer edil destacó que la Asociación de Vecinos de El Toro “es un ejemplo no solo por su longevidad y continuidad en el tiempo, sino también por representar a la sociedad civil de Calvià”.

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En este sentido, Amengual subrayó el dinamismo del núcleo de El Toro y el papel que desempeñan las distintas entidades vecinales, culturales y de la tercera edad en la vida del municipio, manteniéndolo activo durante todo el año.

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