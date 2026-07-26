Moscari se rinde al Fadrí Major en la tradicional fiesta de Santa Anna

La festividad de Santa Anna, patrona de Moscari, ha reunido este domingo por la mañana a vecinos y curiosos que se han sumado a la popular Festa del Fadrí, una de las tradiciones más singulares del municipio. Calles y fachadas engalanadas con cañas verdes han recibido al protagonista de la jornada, el Fadrí Major, que este año, por decisión popular, ha recaído en Toni Perelló Capó, acompañado por el abanderado, el fadrí del año anterior.

Desde primera hora, las jóvenes solteras que deseaban participar han esperado frente a sus casas para incorporarse al recorrido, siguiendo el ritual marcado por la tradición. Durante el itinerario no ha faltado la popular glosa —“Bon dia eixerida / a Santa Anna et convit, / jo que som bon amic, / i tu, que ets tan garrida”—, con la que el Fadrí Major ha invitado a las jóvenes y a las niñas a sumarse a la comitiva.

La música ha corrido a cargo de diversas colles de xeremiers, que han llenado de ambiente festivo las calles decoradas para la ocasión. Como marca la costumbre, muchas de las participantes han lucido el traje tradicional, con el que posteriormente han acudido a la iglesia para venerar a la patrona mediante una ofrenda floral.

La jornada ha continuado con la misa solemne, oficiada por el obispo Sebastià Taltavull, quien ha querido compartir esta celebración tan arraigada en el pueblo y que, desde 1982, forma parte del calendario festivo de Moscari.

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Una vez más, la Festa del Fadrí ha vuelto a poner en valor el patrimonio cultural y la identidad de esta pequeña localidad del municipio de Selva, manteniendo viva una tradición que pasa de generación en generación.