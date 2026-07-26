Inca aprueba iniciar el hermanamiento con Aguilar de la Frontera, municipio de Córdoba

El Ayuntamiento de Inca ha aprobado el inicio del expediente de hermanamiento con el municipio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) durante el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer institucionalmente una relación histórica y humana que se ha ido consolidando a lo largo de varias generaciones.

El acuerdo, aprobado por unanimidad, supone el primer paso de un procedimiento que culminará con la formalización del hermanamiento entre ambos municipios, unidos por profundos vínculos sociales, familiares y culturales. “Este hermanamiento es un acto de justicia y de reconocimiento hacia todas aquellas personas que llegaron a Inca buscando un futuro mejor y que, con su esfuerzo y trabajo, han contribuido a hacer crecer nuestra ciudad. Forman parte de la historia de Inca y este vínculo merece ser reconocido institucionalmente”, ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Durante la segunda mitad del siglo XX, centenares de vecinos de Aguilar de la Frontera se trasladaron a Inca atraídos por las oportunidades laborales que ofrecía la industria del calzado. Muchas de estas familias se asentaron definitivamente en el municipio, contribuyendo de forma decisiva a su desarrollo económico, social y cultural.

Con el paso de los años, los lazos entre Inca y Aguilar de la Frontera se han mantenido vivos gracias a las relaciones familiares, las amistades y las nuevas generaciones que conservan sus raíces. Este legado compartido ha consolidado una estrecha relación entre ambas localidades que ahora se pretende reforzar mediante este hermanamiento.

En el mismo acuerdo plenario también se ha designado a Andreu Caballero Romero como responsable municipal de la tramitación del expediente. Entre sus funciones estará establecer los primeros contactos con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y elaborar el proyecto que permitirá culminar el proceso.

“El objetivo es establecer una relación permanente de cooperación institucional que favorezca el intercambio de experiencias, la promoción de actividades culturales, sociales y educativas, así como el refuerzo de los vínculos que unen a ambas poblaciones”, ha señalado Caballero.

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De este modo, el Ayuntamiento de Inca busca poner en valor una historia compartida que ha contribuido a definir la identidad de la ciudad y rendir homenaje a todas las familias que, procedentes de Aguilar de la Frontera, encontraron en Inca una nueva vida sin perder el vínculo con su lugar de orige