El Govern intensifica la vigilancia náutica en Portocolom y detecta cinco posibles irregularidades

El Govern ha informado este domingo que ha llevado a cabo una jornada de vigilancia e inspección de la actividad náutica en Portocolom, en el marco del dispositivo desplegado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua para reforzar el control del litoral durante la temporada de verano.

La actuación se ha centrado en la detección de posibles actividades de chárter irregular y en la comprobación del cumplimiento de la normativa de fondeo. A lo largo de la jornada, los inspectores realizaron un total de nueve inspecciones, levantaron cinco actas por posibles irregularidades y emitieron dos boletines.

Cinco de las inspecciones se desarrollaron dentro de Portocolom, donde se levantaron tres actas y se emitieron cuatro boletines. Las otras cuatro comprobaciones se efectuaron en las inmediaciones del puerto y dieron lugar a las dos actas restantes. Las actuaciones detectadas serán analizadas por los órganos competentes para determinar si procede iniciar los correspondientes expedientes administrativos.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, siguió el operativo sobre el terreno junto al segundo teniente de alcalde de Felanitx, Toni Peña, y la concejala de Portocolom, Melania Mesquida, quienes pudieron conocer de primera mano el trabajo realizado por los equipos de inspección.

Mercant destacó que estos controles permiten ampliar la presencia de inspectores en el litoral y actuar en aquellos puntos con mayor actividad durante los meses de verano. “Nuestro objetivo es garantizar que la actividad náutica se desarrolle de forma ordenada y segura, proteger a las empresas que cumplen la normativa y prevenir conductas que puedan perjudicar al entorno”, señaló.

Dos vigilantes se aproximan a un velero fondeado en Portocolom. / Caib

El Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral cuenta con 22 embarcaciones distribuidas en todas las islas. Sus equipos desarrollan un calendario de actuaciones en diferentes puertos y zonas costeras, adaptado a las necesidades detectadas y a las comunicaciones recibidas.

Además de controlar el alquiler irregular de embarcaciones, el dispositivo supervisa aspectos relacionados con la navegación y el fondeo, y realiza tareas de información, prevención y sensibilización entre los usuarios del mar.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Govern para combatir el intrusismo y las actividades económicas ilegales, reforzar la seguridad de los usuarios y favorecer una gestión más ordenada y respetuosa con el litoral.

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Asimismo, el ejecutivo recuerda que la ciudadanía, los ayuntamientos y los usuarios pueden comunicar posibles irregularidades a través del correo electrónico vigilancia@portsib.es, adjuntando fotografías, vídeos, localizaciones o cualquier información que facilite la identificación de los hechos.