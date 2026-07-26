«Antes los ginecólogos te decían que aguantaras la menopausia con un abanico. Ahora hay soluciones»

-¿Cómo se gestó el proyecto?

-Es una estrategia a nivel nacional que surgió de la Sociedad Española de la Menopausia. A continuación se unieron diversas sociedades científicas más, algunas plataformas de pacientes que tienen enfermedades crónicas y, finalmente, la industria y empresas comerciales que cuentan con productos específicos para la mujer.

-¿A partir de qué necesidad?

-Las mujeres tenemos, a lo largo de nuestra vida, diferentes situaciones que podemos llamar fisiológicas: la regla, el embarazo, la fertilidad y luego la menopausia, que empeora mucho la calidad de vida de las mujeres. Es una brecha muy diferente respecto a los hombres, que no viven estas situaciones y cuya calidad de vida no cambia tanto. A partir de ahí se hizo una estrategia, sobre todo enfocada más en la calidad de vida que perdían las pacientes menopáusicas y luego se intentó integrar el resto de situaciones para englobar todas las patologías o circunstancias.

-¿De qué manera se aplicará?

-Ahora mismo no hay una solución de un día para otro. La idea es dar visibilidad general. La idea es lograr que no se vean patologías concretas, sino un conjunto.

-¿Qué fases aborda?

-La línea temporal más o menos comienza con la llegada de la regla y el síndrome premenstrual. Duelen más los pechos, empieza a molestar la barriga… Después hay que incluir la parte de la fertilidad: las pacientes que quieren quedarse embarazadas o que cada vez se quedan embarazadas con mayor edad porque trabajamos más y, por tanto, hay más problemas para conseguirlo. Cada vez se recurre más a las técnicas de reproducción asistida y se vive con mucha angustia; hay muchas pacientes que entran en depresión y necesitan ayuda, y la pareja lo pasa mal. Así, esta vida reproductiva también acaba viéndose como patológica cuando en esencia es algo normal.

-Hablemos de la endometriosis y los miomas.

-Son dos patologías que tienen mucha relevancia: la endometriosis, que causa mucho dolor crónico, y los miomas uterinos, que son tumores benignos que no tienen repercusión a largo plazo, pero que aumentan mucho el sangrado. Son pacientes que acaban anémicas y es una patología crónica que en cierta manera disminuye cuando se entra en la menopausia. Por eso hay muchas terapias para reducir el dolor y también el sangrado tanto en miomas como en endometriosis.

-¿La menopausia es la etapa más traumática?

-Es una etapa muy importante donde las pacientes comienzan a tener sofocos, no duermen, tienen disminución de la libido… lo notan mucho. Es un problema y una gran diferencia entre hombres y mujeres cuando llegan a los 50 años, sobre todo en relación con la libido; las pacientes lo viven muy mal y todo ello se debe a la disminución de los estrógenos al entrar en la menopausia.

-En el mejor momento de sus vidas…

-Claro, cuando tus hijos empiezan a ser un poco mayores, puedes trabajar, tienes una vida plena y de repente empiezas a no dormir, a desquiciarte, a tener problemas con la pareja… Probablemente la menopausia es la etapa que más deteriora la calidad de vida de las mujeres, porque son muchos años hasta que la paciente acepta un poco su situación: pierdes estrógenos, empiezas a ganar peso y no consigues perderlo, no duermes por los sofocos, te despiertas por la noche y, por tanto, durante el día tienes menos concentración, tienes niebla mental, olvidas más las cosas, justo cuando estás en tu mejor momento, efectivamente.

-¿Era un problema minimizado?

-Los ginecólogos, hasta ahora, lo veían como otra parte más de la vida de la mujer: “esto es la menopausia, hay que aguantarla con un abanico”. Pero recientemente ha habido muchas recomendaciones que han puesto en valor los beneficios de administrar hormonas a la mujer menopáusica para mejorar los sofocos y su calidad de vida. Hay hormonas que se pueden administrar por vía transdérmica, por ejemplo. Se les explica a las pacientes que pueden mejorar su calidad de vida y, sobre todo, proteger el hueso, mejorar la osteoporosis a largo plazo y reducir el riesgo cardiovascular. Todo eso se puede mejorar dando terapia hormonal durante algunos años, antes de los 60 años. Como he explicado, desde que nos viene la regla hasta que se nos va, de ahí surge un poco la estrategia, el proyecto de englobar todo esto.

-¿Ha cambiado la percepción?

-Creo que aquí pasan sobre todo dos cosas: hasta hace muy poco casi el 90% de los ginecólogos eran hombres. Ahora en la carrera de Medicina es al revés, el 90% son mujeres. Por tanto creo que, por un lado, la mujer ha empezado a ser ginecóloga y no tiene exactamente la misma visión. Y por otro, la sociedad ha cambiado. Vivimos más tiempo, las mujeres ocupan cada vez más cargos profesionales de responsabilidad y necesitan estar mucho más activas. Antes la mujer menopáusica estaba más en casa y ahora ocupa puestos de alto nivel. Recuerdo a mi madre a los 50 años: probablemente no hacía lo que hacen hoy las mujeres de 50. Además hay algo de la cultura de Instagram. Todas queremos estar estupendas, todas nos vemos preciosas, parece que tenemos 30 y no 50. Y todo el mundo se cuida mucho, toma muchos suplementos, y por eso la mujer de 50 años no es la misma que antes.

-¿Cómo se puede aplicar todo esto, en este caso en el Hospital de Manacor?

-Empezando a montar alguna consulta que tenga un planteamiento más integral de la mujer, no la consulta de miomas, no la consulta de endometriosis… porque de hecho ahora pasa que la paciente que va a reproducción, por ejemplo, tiene un mioma: así le van pidiendo pruebas, luego la pasan a la consulta de miomas para que le traten el mioma, y así sucesivamente. Pero claro, también olvidamos que queremos al mejor profesional en cada aspecto. Empezar a hacer consultas un poco más integradas que puedan abarcar todas estas situaciones fisiológicas de la mujer sería lo primero. Probablemente también empezar por la menopausia, que es la que más afecta la calidad de vida. Ahora mismo no tenemos una consulta específica de menopausia; hay otros hospitales que ya comienzan a implantarla. Es la suma de un montón de cosas pequeñas que mejoran tu vida: dormir un poco mejor, tener menos sofocos, poder ir al trabajo más tranquila.

-¿Será una realidad?

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-Me gustaría mucho. El problema también es que, como sabemos, nos faltan ginecólogos. Hay que cubrir la asistencia 24 horas, así que no damos abasto para hacer todo lo que nos gustaría, pero probablemente crear una consulta de menopausia para mejorar la calidad de vida sería importante. Esto haría que si nos focalizamos más en la calidad de vida de la mujer de manera integral y no en su dolor o en su síntoma concreto, haríamos una consulta un poco más transversal.