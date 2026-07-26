Algaida alerta del “deterioro grave” de nueve perros bloqueados por la justicia y pide su adopción urgente

El Ayuntamiento de Algaida ha elevado de nuevo la presión sobre el juzgado de instrucción número 12 de Palma para desbloquear la situación de los perros que permanecen bajo custodia en la Fundación Natura Parc, reclamando la autorización urgente para la adopción definitiva de nueve animales que llevan más de dos años a la espera de una resolución judicial. El consistorio advierte, en base a informes veterinarios elaborados por la citada fundación, de que el paso del tiempo está agravando tanto el estado de salud de los perros como el impacto económico que esta situación genera en las arcas municipales.

El origen del caso se remonta a 2024, cuando en dos operaciones policiales, un total de 14 perros fueron intervenidos de una vivienda del municipio, propiedad de un vecino alemán, en la que se encontraban en condiciones inadecuadas, en el marco de una actuación vinculada a la normativa de bienestar animal. Desde entonces, los animales permanecen en las instalaciones de Natura Parc en virtud del contrato municipal de recogida y gestión de animales abandonados, pero su situación ha quedado supeditada a la resolución de un procedimiento judicial que, dos años después, sigue sin resolverse.

La falta de avances ha llevado al Ayuntamiento a reiterar en varias ocasiones su petición de celeridad. Ya en abril de 2026 solicitó formalmente agilizar el proceso, alertando del elevado coste que suponía mantener a los animales en el centro. Solo en concepto de manutención —con un coste de 5,50 euros diarios por perro— el gasto ascendía entonces a 56.210 euros, una cifra que continúa aumentando a medida que se prolonga la estancia de los animales. A esta cantidad hay que añadir los costes veterinarios, tratamientos, vacunaciones y desparasitaciones, que también asume íntegramente el Consistorio. El pasado mes de junio, la institución municipal abonó 12.303 euros para el mantenimiento de los canes.

En este tiempo, la situación ha evolucionado parcialmente. Cinco de los perros han podido ser adoptados tras recibir autorización, mientras que uno de ellos falleció en diciembre de 2024. Sin embargo, aún permanecen nueve animales pendientes de una resolución definitiva.

Más allá del impacto económico, el Ayuntamiento pone el foco en el bienestar animal. Un informe veterinario emitido por la Fundación Natura Parc en junio de 2026 alerta de que la estancia prolongada en el centro —que en algunos casos ya supera los dos años— está provocando un deterioro progresivo del estado físico y emocional de los perros. Según este informe, los animales presentan episodios de estrés crónico, ansiedad y problemas de conducta que podrían volverse irreversibles si se prolonga la actual situación de confinamiento.

El perfil de los animales agrava aún más la preocupación. Muchos de ellos son perros de edad avanzada o con patologías crónicas que requieren una atención individualizada difícil de proporcionar en un entorno colectivo. En este sentido, el Consistorio subraya que la adopción en un entorno familiar no solo mejoraría significativamente su calidad de vida, sino que también permitiría una atención más adecuada a sus necesidades específicas.

A ello se suma el interés social que ha despertado el caso. El Ayuntamiento asegura que durante este tiempo ha recibido numerosas consultas de vecinos, particulares y entidades protectoras interesadas en adoptar a los perros. Sin embargo, todas estas iniciativas han quedado paralizadas a la espera de la resolución judicial, lo que ha generado frustración tanto entre los potenciales adoptantes como en la propia administración local.

Desde el punto de vista jurídico, el Consistorio defiende que autorizar las adopciones no supondría ningún perjuicio para el procedimiento en curso. Todos los animales están debidamente identificados mediante microchip y cuentan con historiales veterinarios completos, así como con informes periciales que garantizan la conservación de las pruebas necesarias para el proceso judicial.

Además, el Ayuntamiento considera poco probable recuperar los costes asumidos, dado que el antiguo propietario de los animales —investigado por las condiciones en que se encontraban— difícilmente podrá hacer frente a estas cantidades, lo que convierte el gasto en una carga prácticamente definitiva para las cuentas públicas.

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En este contexto, el Ayuntamiento de Algaida solicita al juzgado que tenga en cuenta el tiempo transcurrido, el deterioro constatado de los animales y el impacto económico acumulado, y que autorice la adopción definitiva de los nueve perros que aún permanecen en Natura Parc, bajo las condiciones que considere oportunas. El objetivo, subraya el consistorio, es doble: garantizar el bienestar de los animales y poner fin a una situación que considera insostenible tanto desde el punto de vista humano como económico.