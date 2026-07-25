Seny denuncia que el mal estado de los contenedores ha generado una plaga de ratas en Sóller

Seny i Sentit ha denunciado el mal estado de conservación de los contenedores de residuos repartidos por el municipio de Sóller, una situación que, según la formación, se ha agravado en los últimos meses y está provocando problemas de salubridad en diversos puntos de Sóller.

La formación política asegura que muchos recipientes presentan roturas que permiten que restos de comida y líquidos caigan al pavimento, lo que genera malos olores y, sobre todo, la proliferación de plagas de ratas.

La portavoz adjunta de la formación municipalista, Marga Mora, explica que en numerosas zonas del municipio “las ratas han proliferado de manera preocupante” debido al deterioro de los contenedores y a la falta de estanqueidad. Por este motivo, reclama la sustitución inmediata de los recipientes que están rotos para garantizar que no se sigan vertiendo efluvios en la vía pública y poner fin a los problemas de suciedad y molestias que sufren los vecinos.

Imagen de un contenedor destrozado en Sóller. / J. Mora

Calle de Bunyola

Mora también ha destacado un episodio reciente ocurrido en la calle de Bunyola, donde un contenedor de rechazo se rompió y el Ayuntamiento lo sustituyó por uno de color amarillo, destinado exclusivamente a los envases ligeros.

Esta decisión, afirma, ha generado confusión y protestas entre los residentes de la urbanización Es Través, que denuncian que el cambio se ha realizado sin ninguna explicación y que ha dificultado la correcta separación de los residuos.

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La formación reclama una revisión completa del estado de los puntos de recogida y una actuación urgente para evitar que la situación continúe empeorando durante los meses de más calor, cuando los malos olores y las plagas tienden a intensificarse.