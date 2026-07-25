La historia romana vuelve a tomar las calles de Alcúdia por Sant Jaume

Alcúdia dedicó el pasado viernes una de las jornadas más emblemáticas de las Festes de Sant Jaume al legado de la ciudad romana de Pollentia, en una programación que combinó historia, tradición y ocio para todas las edades.

La jornada arrancó con la Invocación de la niña Pol·lèntia y una animada cercavila por las calles del centro histórico, que marcó el inicio de un día en el que el pasado romano del municipio volvió a cobrar vida. Los más pequeños fueron protagonistas durante la mañana con la fiesta infantil, que incluyó la tradicional 'tombada d’olles' y los juegos romanos, una propuesta pensada para acercar la historia de Pollentia a las nuevas generaciones de forma lúdica y participativa.

Ya por la tarde, el protagonismo fue para el Sopar i Ball de la Gent Gran de Alcúdia, que reunió a numerosos vecinos en un ambiente festivo y de convivencia. A medida que avanzaba la noche, el centro histórico se transformó con la celebración de la ya consolidada Festa Romana, en la que centenares de personas, ataviadas con vestimenta de inspiración romana, recrearon el ambiente de una antigua celebración.

Una de las principales novedades de esta edición fue la incorporación de tres escenarios musicales diferenciados, que ampliaron la oferta cultural de la jornada. El espacio Juventa acogió las actuaciones de Cirko, DJ Biel Martorell y DJ Quebradu; Adultis reunió a Tarraco Surfers, Mercurio Retrógrado y DJ Rocamir; mientras que Machina Musica contó con artistas como Miama, Belucha, Chitowsky, Los Pucheros Atómicos, Raisol, Willie Graff y Nico & Vale.

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Con esta jornada, Alcúdia volvió a demostrar que su patrimonio histórico no solo se conserva, sino que también se vive y se comparte, convirtiendo el legado de Pollentia en una pieza clave de unas fiestas que cada año atraen a vecinos y visitantes.