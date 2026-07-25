El Govern invertirá 230.000 euros en modernizar la depuradora de Mancor de la Vall

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) invertirá 230.000 euros en la modernización de la depuradora de Mancor de la Vall, con unas obras que está previsto que arranquen después del verano.

En un comunicado hecho público este sábado, el Govern ha detallado que las obras permitirán renovar diversos elementos clave de la instalación con el objetivo de mejorar su funcionamiento y garantizar un servicio adaptado a las necesidades del municipio.

Esta actuación se ha dado a conocer durante la visita que han realizado el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, a la depuradora, donde han estado acompañados por el alcalde de Mancor de la Vall, Pep Frontera.

Las obras incluyen la construcción de un nuevo decantador, la renovación de los sistemas de bombeo y de otros equipos esenciales del proceso de depuración, así como la mejora de las instalaciones eléctricas y de distintos elementos de la infraestructura.

Esta actuación forma parte del plan de renovación de los equipos de las estaciones depuradoras gestionadas por Abaqua, destinado a sustituir instalaciones que han llegado al final de su vida útil.

El objetivo es mejorar el rendimiento y la eficiencia de las infraestructuras, reforzar su capacidad operativa y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en el tratamiento de las aguas residuales.

Durante la reunión, los representantes del Govern y del Ayuntamiento han revisado el estado de la infraestructura, han realizado un seguimiento de su funcionamiento y han analizado las necesidades actuales del municipio en materia de saneamiento y ciclo del agua.

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Han puesto en valor la colaboración entre ambas administraciones para seguir mejorando los servicios públicos vinculados a la gestión del agua.