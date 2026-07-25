Consenso para aguantar el tipo y el ánimo

Hay veces en que la capacidad de entente y de proteger cuestiones esenciales resultan especialmente relevantes o valiosas.

Un Ayuntamiento de Santa Maria del Camí dividido, después de la desproporción policial con las activistas en contra del crecimiento turístico y por otro lado, los ataques LGTBIfóbicos en la verbena, hubiera sido una peligrosa forma de echar más leña al fuego. Es decir, un riesgo de deterioro democrático y marginación de los derechos básicos atribuibles a toda persona, sea cual sea su ideología o tendencia sexual. En la sociedad integradora caben todos y Santa Maria, pese a algunos esfuerzos por vapulear a la población en sentido contrario, no tiene porqué ser una excepción de sano respeto y convivencia.

Por eso tiene una importancia mayor que todos los grupos con representación municipal se hayan puesto de acuerdo para validar sendas mociones en las que se reprueba el trato recibido por las autoras de las pintadas y las DJ de las verbenas. La izquierda ya había fijado con claridad su posición de rechazo y ahora la confluencia de pronunciamiento unánime incluye a la derecha del PP y al edil no adscrito procedente de Vox. Ojo, que nadie ha dado por buenas las pintadas en sí. Por lo que a ellas respecta, se reclama, eso si, «buen uso de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima afectación a los derechos fundamentales», aspectos que parecen claramente sobrepasados con respecto a las dos usuarias del spray en la pared de la inmobiliaria. La toma de postura unánime del consistorio de Santa Maria también puede interpretarse como una clarificación dirigida al jefe de la Guardia Civil que no ha visto «desproporción» por ningún lado. Mala idea esa de juzgar las cosas en función de quien usa los grilletes y no por su contenido real en contraste con el amparo legal. El Ayuntamiento de Santa Maria ha procurado aguantar el tipo, tanto político como institucional y muestra signos de haberlo logrado. Es su contribución necesaria para que la fiesta sea fiesta y la contestación ciudadana un sano ejercicio democrático.