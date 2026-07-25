Algaida vive la fiesta de Sant Jaume con los Cossiers como protagonistas

Algaida vivió este viernes, 24 de julio, uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales de Sant Jaume, con los Cossiers como grandes protagonistas de la jornada. Vecinos y visitantes se congregaron para seguir una de las tradiciones más emblemáticas del municipio, marcada por la música, la danza y el simbolismo popular.

La cita arrancó a las 19,30 horas en la calle Laberint, frente a la sede de la Obra Cultural Balear, desde donde partieron los Cossiers hacia la plaza del pueblo. Allí realizaron los primeros bailes antes de iniciar el 'quadrat', el recorrido por las principales calles del municipio que les llevó también frente al Ayuntamiento y que concluyó nuevamente en la plaza.

Durante la jornada, los Cossiers —que en Algaida solo salen dos veces al año, en invierno por Sant Honorat y en verano por Sant Jaume— interpretaron algunas de sus danzas más características. Todas las miradas se centraron en la Dama, las tres parejas de Cossiers y el Dimoni, figuras clave de esta tradición.

A lo largo del recorrido se pudieron ver bailes como Mestre Joan, una danza de fertilidad con reverencias y movimientos simbólicos; Els Reis, con desplazamientos y giros que abrían y cerraban el círculo; o Flor de Murta, considerada la madre de todas las danzas por su sencillez y elegancia. También se interpretaron la Dansa Nova, Obriu-nos y Es Mergansó, mientras que Les Bombes acompañó los desplazamientos como danza procesional.

El momento más esperado llegó con la Titoieta, la danza final, rica en figuras y giros, que culminó con la simbólica muerte del dimoni, uno de los instantes más celebrados por el público.

Las danzas se interpretaron mayoritariamente al ritmo del flabiol y el tamborí, reforzando el carácter tradicional y festivo del evento.

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La celebración sigue este sábado 25, día de Sant Jaume. Los Cossiers han acompañado a las autoridades hasta la iglesia con la danza procesional de Les Bombes y, durante la misa, han interpretado el Ball de l’Oferta, una de las piezas más singulares del repertorio. Tras la ceremonia, han regresado a la plaza para bailar de nuevo todas las danzas y poner el broche final, una vez más, con la Titoieta y la muerte del dimoni.