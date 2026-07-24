El PP de sa Pobla reclama un plan urgente para habilitar zonas de sombra en plazas y parques

El PP de sa Pobla presentará en el próximo pleno municipal una moción para reclamar la puesta en marcha de un plan urgente de instalación de zonas de sombra en las principales plazas, parques y espacios públicos del municipio ante las altas temperaturas que se registran durante el verano.

La portavoz popular, Pedrona Seguí, sostiene que varios de los espacios remodelados durante los últimos años se han convertido en «auténticas islas de calor» debido a la falta de zonas protegidas del sol.

«No podemos esperar diez años a que los árboles crezcan mientras los poblers sufren cada verano temperaturas extremas en plazas y parques sin ninguna sombra», ha afirmado Seguí en un comunicado.

El PP considera positiva la plantación de nuevo arbolado, aunque señala que pasarán años hasta que los ejemplares alcancen el tamaño suficiente para ofrecer sombra. Por ello, propone instalar de manera provisional velas tensadas, toldos o pérgolas ligeras que permitan utilizar estos espacios durante las horas de más calor.

La formación menciona, entre otros lugares, la plaza del Mercat, la plaza dels Donants de Sang, la plaza Alexandre Ballester y la plaza des Metge Duet, además de varios parques infantiles y zonas de elevada afluencia.

Según los populares, la falta de sombra limita el uso de estos espacios durante buena parte del día y afecta especialmente a los niños, las familias y las personas mayores.

«Hay soluciones rápidas, eficaces y compatibles con el diseño de los espacios públicos. No se puede esperar que sea la naturaleza la que resuelva un problema que ya afecta a la salud y al bienestar de los ciudadanos», ha señalado Seguí.

La moción plantea que las nuevas estructuras protejan prioritariamente los bancos, las áreas de descanso y las zonas infantiles. También reclama garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las fuentes de agua potable existentes y estudiar la instalación de nuevos puntos en los lugares más frecuentados.

El PP propone, además, que los futuros proyectos de urbanización o remodelación de calles y plazas incorporen desde su diseño elementos arquitectónicos que proporcionen sombra, de manera que no se dependa exclusivamente del crecimiento del arbolado.