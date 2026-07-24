Medio ambiente
La oposición de Llucmajor lleva ante el Defensor del Pueblo la crisis de la recogida de basura
PSOE, MÉS, Llibertat Llucmajor y S’Ull también denuncian ante Salud Pública una situación que consideran de riesgo sanitario
Los grupos municipales PSIB-PSOE, MÉS per Llucmajor, Llibertat Llucmajor y S’Ull han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por las deficiencias que, según denuncian, registra el servicio municipal de recogida de residuos. Las cuatro formaciones también han acudido a la Dirección General de Salud Pública del Govern al considerar que la acumulación de basura puede suponer un riesgo sanitario.
En un comunicado, la oposición explica que ha decidido trasladar así el conflicto más allá del ámbito municipal y solicitar la intervención del organismo estatal encargado de supervisar la actuación de las administraciones públicas. En su escrito al Defensor del Pueblo, los grupos describen una acumulación continuada de residuos en la vía pública y atribuyen la situación a la insuficiencia del servicio de recogida.
Según han informado las formaciones en un comunicado conjunto, la situación afecta a calles, plazas, urbanizaciones y zonas turísticas del municipio, donde aseguran que se han producido episodios de malos olores, suciedad y presencia de plagas.
Los grupos sostienen que esta situación podría suponer un incumplimiento de las obligaciones municipales recogidas en la legislación de régimen local y de residuos. Asimismo, reprochan al gobierno de la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) que no haya adoptado medidas extraordinarias para afrontar el problema.
La oposición vincula las deficiencias del servicio con la finalización del contrato con FCC y su continuidad mediante una orden de prórroga. A su juicio, esta fórmula ha desembocado en una prestación «absolutamente insuficiente» y evidencia un «funcionamiento anormal» de la Administración municipal.
Salud Ambiental
De manera paralela, las cuatro formaciones han presentado una denuncia ante el área de Salud Ambiental del Govern. En este caso, ponen el foco en la situación de las urbanizaciones y de s’Arenal y alertan de la presencia de residuos, malos olores y posibles vectores transmisores de enfermedades.
Los grupos consideran que el problema ha superado ya el terreno de la gestión municipal y requiere la intervención de las autoridades autonómicas por sus posibles consecuencias para la salud pública.
Estas iniciativas se suman a una moción sobre el servicio de recogida de residuos que será debatida en el pleno municipal previsto para el miércoles 29 de julio.
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