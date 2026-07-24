Madò Pereta: "Ahora resulta que no podemos hacer humor de la situación política"

Joan Carles Bestard, el actor que intrepreta a Madò Pereta ha reaccionado este jueves en las redes sociales a la polémica generada en Santa Margalida a raíz de su actuación del pasado lunes, que no ha sentado nada bien a los socialistas locales: "Ahora resultará que no podemos hacer humor de la actual situación política, igual que en las dictaduras, yo sí, tú no..." .

Bestard recuerda que "hace dos años que el espectáculo recorre las Illes Balears con los mismos chistes sobre la corrupción, y además sin decir ninguna mentira, porque todo lo que se cuenta está documentado en la prensa", por lo que añade que "la hemeroteca es fundamental para un humorista".

El conocido personaje interpreta un show basado en el cabaret y la revista. / Ajuntament d'Alcúdia

El intérprete añade que, a su entender, ahora "tienen la piel muy fina y resulta que si haces chistes que la gente aplaude mucho no están de acuerdo". "¿No predican la libertad de expresión? ¿No dicen que es lícito decir las verdades?", se pregunta Joan Carles Bestard. En su caso, insiste, estas verdades se cuentan con "humor y canciones que reflejan el momento actual".

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Por último, apunta que durante su espectáculo también se ríe de Mazón, Ayuso y del novio de esta, pero en este caso "no dicen nada" porque "ellos deben ser especiales". "¿Qué tienen, cera del Corpus?", se pregunta en referencia a los socialistas de la Vila, que han reclamado explicaciones al equipo de gobierno municipal de PP y Convergència por haber contratado este espectáculo que, a su entender, les insulta "con el dinero de todos".