Felanitx garantiza que el agua de Cala Marçal es apta para el baño pese a su color verdoso

El Ayuntamiento de Felanitx ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes tras las dudas surgidas por el aspecto del agua en Cala Marçal, que en los últimos días presenta un tono más verdoso de lo habitual.

Según ha informado el consistorio, las analíticas oficiales realizadas por el laboratorio acreditado HS LAB el pasado 23 de julio de 2026 confirman que el agua cumple “estrictamente todos los parámetros sanitarios” y es totalmente apta para el baño.

Los resultados indican ausencia total de bacterias como Escherichia coli y coliformes fecales (0 UFC/100 ml), mientras que los niveles de enterococos se sitúan muy por debajo de los límites permitidos por la normativa vigente.

El Ayuntamiento ha explicado que el cambio de color no responde a ningún episodio de contaminación ni a vertidos, sino a un fenómeno completamente natural. En concreto, se debe a la combinación de las altas temperaturas del mar, la intensa radiación solar y la presencia de fitoplancton —microalgas inofensivas— junto a restos de posidonia.

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Desde el Consistorio insisten en que la situación es habitual en determinadas condiciones ambientales y reiteran que la calidad del agua está garantizada, por lo que los usuarios pueden disfrutar del baño “con total seguridad y tranquilidad”.