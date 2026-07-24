La fecha de la elección de los Reyes de las Fiestas del Rei en Jaume de Calvià, en el aire por las dudas sobre el uso de la pinada

La fecha de la elección de los Reyes de las Fiestas del Rei en Jaume de Calvià, acto en el que se designa a los protagonistas de la gran celebración del municipio, se encuentra en el aire por las dudas sobre si se podrá usar o no la pinada de Santa Ponça como campamento de las ‘colles’. Las fiestas tendrán lugar del 28 de agosto al 8 de septiembre en esta localidad turística.

En teoría, esa elección debería celebrarse el próximo martes, 28 de julio. Pero no es seguro que se pueda hacer. Las ‘colles’ sólo aceptarían esa fecha si, en estos días que quedan, se les garantiza por escrito que esa acampada se podrá hacer en la pinada, una decisión que, en última instancia, debe adoptar la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, basándose en la protección de este espacio natural. Esa postura de las 'colles' fue ratificada durante una votación celebrada durante este jueves.

La posibilidad de que la pinada no pueda acoger esta instalación lleva semanas movilizando a los colectivos de moros y cristianos de las fiestas del Rei en Jaume, que agrupan a un millar de personas. Estos grupos ya habían avisado de que, si este año la celebración no tiene lugar en su emplazamiento habitual, no participarán en el gran desfile del sábado de las fiestas de septiembre, que recorre las principales calles de Santa Ponça como preludio de la gran batalla en la playa de la localidad.

Con esa fecha del 28 de julio puesta en duda, en los últimos días se había hablado de fijar otra jornada para celebrar esa elección, el 10 de agosto, a fin de dar un mayor plazo de tiempo para que la administración autonómica se pronuncie oficialmente.

Sin embargo, esta semana, el Ayuntamiento de Calvià se ha puesto en contacto con las ‘colles’ para pedirles que se mantuviera la fecha inicial, al entender que ese pronunciamiento administrativo puede retrasarse hasta agosto y no conviene alterar toda la programación prevista de actos.

Además, en el Consistorio, señalan fuentes municipales, existe cierto optimismo sobre las posibilidades de que las alternativas que presentaron a la Conselleria para que la pinada siga siendo el escenario principal de las fiestas sean aceptadas.

Cabe recordar que técnicos de Medio Ambiente Ayuntamiento de Calvià avalaron una propuesta de ubicación del campamento de moros y cristianos en este espacio arbolado, por la cual se delimitaría un perímetro sobre aquellos lugares que requieren una alta protección medioambiental a fin de que no se vean afectados por la multitud que se congrega en la celebración.

En esta misma línea, abogaron por prohibir la instalación en este espacio natural de “mobiliario pesado o estructuras susceptibles de provocar la compactación del suelo en la zona de valor intermedio, tales como escenarios, aseos químicos o estructuras hinchables”. De salir adelante este proyecto, concluyeron, dichos elementos deberán ubicarse “fuera de la masa forestal, derivándose hacia el paseo marítimo, la playa o las vías públicas adyacentes”.

Playa grande

Las áreas municipales de Cultura y Litoral han planteado, por su parte, propuestas para que no haya elementos pesados sobre ese espacio. Otra alternativa que se ha planteado desde que estalló la polémica consistiría en organizar la acampada en la playa grande de Santa Ponça, una opción que las ‘colles’ rechazan de forma tajante al entender que no hay un plan logístico detrás que la avale.

En todo caso, si el aplazamiento de la elección de los Reyes se llega a materializar, afectará al desarrollo habitual de la celebración, porque, como se apunta desde las ‘colles’, las dos personas que sean elegidas para representar a los principales protagonistas de los festejos, Jaume I y a Abú Yahyá, dispondrían de menos tiempo para prepararse sus papeles de cara al gran día de la celebración.

Desde la elección, los líderes de las tropas cristinas y moras reciben clases básicas de equitación y de combate. Además, deben aprenderse unas frases para la denominada ‘cerimònia dels estàndards’.