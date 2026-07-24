La derecha de Santa Maria apoya a las activistas detenidas y condena los ataques LGTBI-fóbicos

El último pleno del Ayuntamiento de Santa Maria aprobó por unanimidad sendas mociones de apoyo a las dos jóvenes del pueblo detenidas por realizar pintadas en inmobiliarias contra la saturación turística y a las DJ que sufrieron ataques LGTBIfóbicos durante la verbena del pasado fin de semana. Las iniciativas no sólo recibieron el apoyo de los grupos de izquierda. En ambos casos, los representantes del Partido Popular y el edil no adscrito que antes era de Vox respaldaron las propuestas.

En el caso de la primera moción, presentada por vía de urgencia, se argumentaba que “la protesta social pacífica es una herramienta de participación ciudadana reconocida por nuestro ordenamiento jurídico y no debe ser objeto de criminalización por cuestionar determinadas políticas o modelos de desarrollo”. Recordaba además que la isla vive un “intenso debate” sobre la masificación turística, las dificultades de acceder a una vivienda “y las consecuencias que tiene este modelo sobre la calidad de vida los residentes”.

La iniciativa aprobada por la corporación municipal por unanimidad sostenía, en todo caso, que los daños ocasionados sobre bienes públicos o privados son “reprobables y deben ser investigados y, si corresponde, sancionados conforme a derecho”. De igual forma, el texto condenaba los actos de “intimidació a amenaza”, especialmente los que se realicen bajo simbología nazi y antisemita, en alusión a las pintadas que sufrieron domicilios vinculados a las jóvenes activistas de la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’.

Guardia Civil

La moción incorporaba varios acuerdos finales, como reafirmar el “compromiso del Ayuntamiento con los derechos fundamentales y las garantías democráticas” y la petición dirigida a los cuerpos policiales y las administraciones a fin de que actúen “bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima afectación a los derechos fundamentales”. También rechazó “cualquier forma de criminalización de la protesta social pacífica”, al tiempo que defendió el derecho ciudadano a movilizarse en el marco constitucional y estatutario.

La detención de las dos activistas, que comparecieron esposadas delante del juez, ha generado en los últimos días un gran debate polícial y social sobre la proporcionalidad de la actuación policial. Una actuación que ha sido defendida por el propio jefe de la Guardia Civil en Balears, Alejandro Hernández Mosquera, quien aseguró al respecto: “No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada”.

La postura transmitida en los últimos días por el Govern, mientras, consiste básicamente en la defensa del derecho de manifestación y a la protesta siempre que se desarrollen de forma pacífica y dentro del marco legal. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha expresado su rechazo absoluto a cualquier acto vandálico o violento, ya sea contra comercios, instituciones o propiedades particulares.

Ataque LGTBI-fóbicos

En el caso de la segunda moción, presentada también por vía de urgencia y finalmente aprobada, se condenaban los incidentes de carácter LGTBI-fóbicos que se produjeron el pasado fin de semana durante unas fiestas populares. La corporación municipal, por unanimidad de las fuerzas progresistas y conservadoras, condenó cualquier tipo de “agresión, amenaza, insulto o acto de violencia motivado por la orientación sexual, la identidad o expresión de género, así como cualquier otra conducta basada en el odio o la discriminación”.

Asimismo, el pleno expresó su solidaridad y su apoyo institucional a todas aquellas personas afectadas. También subrayó el compromiso del Ayuntamiento “con la defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas”.

“Santa Maria del Camí debe seguir siendo un municipio abierto, inclusivo y respetuoso con la diversidad. Las fiestas populares deben ser espacios de convivencia, de libertad y de seguridad, donde todas las personas puedan participar sin temor a sufrir insultos, amenazas o agresiones por su condición personal”, argumentaba la moción.

Los incidentes a los que hace referencia la moción sucedieron el pasado sábado de madrugada. Dos DJ contratadas por el Ayuntamiento de Santa Maria para actuar durante las fiestas patronales denunciaron en redes sociales haber sufrido insultos homófobos, intimidaciones y agresiones durante la verbena celebrada en la madrugada de este sábado.

Según el testimonio publicado por PD Lluca y Santa Servera Màrtir, desde el inicio de la sesión un grupo de jóvenes del municipio se colocó en primera fila y comenzó a increparlas, mientras el resto del público continuaba disfrutando de la actuación con normalidad.

Las artistas afirmaron desconocer si el rechazo estuvo motivado por la presencia sobre la mesa de mezclas de banderas de Palestina, SOS Residents y Antihomophobe Action o, simplemente, por tratarse de «personas queer» y reflejarlo en su propuesta artística.

De acuerdo con su versión, el comportamiento del grupo fue volviéndose progresivamente más violento. Las DJ sostienen que los jóvenes exhibieron una bandera española, lanzaron objetos y escupitajos contra el escenario y profirieron insultos homófobos, entre ellos «maricones», además de otras expresiones cargadas de odio.