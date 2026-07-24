Cuándo se celebran las fiestas de la Patrona de Pollença 2026: fecha, horarios y claves de los Moros i Cristians

Pollença ya tiene preparado el programa de las fiestas de la Patrona 2026, una de las celebraciones más esperadas y multitudinarias del verano en Mallorca. Los actos se desarrollarán oficialmente del viernes 24 de julio al domingo 2 de agosto, aunque durante los días anteriores también se han programado algunas actividades deportivas y culturales.

El momento más esperado volverá a llegar el 2 de agosto, jornada grande de las fiestas, con la tradicional Alborada, el baile de los Cossiers, la procesión y el espectacular simulacro de Moros i Cristians, que cada año llena las calles del centro de Pollença.

Cuándo empiezan las fiestas de la Patrona de Pollença

Aunque el programa incluye actividades previas, el inicio oficial tendrá lugar el domingo 26 de julio, a las 14.00 horas, en la plaza de Monti-sion.

Las tradicionales canonadas y el lanzamiento de cohetes, acompañados por el repique de campanas, marcarán el comienzo de las celebraciones. El acto contará también con el sus de la pregonera y con un pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores del Soldà.

Ese mismo domingo, a las 22.00 horas, Teresa Cànaves Llompart pronunciará en el claustro de Sant Domingo el pregón titulado «Sí, va de llengua». Al terminar habrá un concierto de la Banda de Música de Pollença y se repartirá granizado entre los asistentes.

El programa de la Patrona 2026

Durante más de una semana, Pollença acogerá conciertos, verbenas, exposiciones, espectáculos infantiles, teatro, actividades deportivas y propuestas solidarias.

Entre los actos destacados figura el musical «Després de la Desgràcia», presentado por el Grup Pollencí de Teatre y la Banda de Música de Pollença; el Correbars; la ballada popular con Els Revetlers y Ballugall; y las fiestas Marcha Fresca y Fresketa.

El sábado 1 de agosto, víspera de la Patrona, habrá una ludoteca infantil en los jardines de Joan March, un pasacalles por las calles del municipio y una gran verbena en la plaza Major con The Hawaiians, Cirko y Sideways Dj.

Horarios de la Patrona de Pollença el 2 de agosto

El domingo 2 de agosto concentrará los actos más tradicionales y multitudinarios de las fiestas. Estos son los principales horarios:

5.00 horas: Alborada desde la plaza Major y recorrido por las calles de Pollença.

Alborada desde la plaza Major y recorrido por las calles de Pollença. 8.30 horas: Alborada en la plaza de Cala Molins, en Cala Sant Vicenç.

Alborada en la plaza de Cala Molins, en Cala Sant Vicenç. 9.15 horas: Alborada en la plaza Miquel Capllonch del Port de Pollença.

Alborada en la plaza Miquel Capllonch del Port de Pollença. 11.00 horas: Oficio Mayor y baile de la Oferta de los Cossiers en la parroquia.

Oficio Mayor y baile de la Oferta de los Cossiers en la parroquia. 12.15 horas: Baile de los Cossiers en la plaza Major.

Baile de los Cossiers en la plaza Major. 12.45 horas: Acto institucional en la iglesia de Monti-sion, con actuación de la Banda de Música.

Acto institucional en la iglesia de Monti-sion, con actuación de la Banda de Música. 13.30 horas: Aperitivo popular en el Ayuntamiento.

Aperitivo popular en el Ayuntamiento. 17.00 horas: Pasacalles de la Tropa de Cornetas y Tambores del Soldà.

Pasacalles de la Tropa de Cornetas y Tambores del Soldà. 17.30 horas: Procesión con la antigua imagen de la Patrona.

Procesión con la antigua imagen de la Patrona. 19.00 horas: Simulacro de Moros i Cristians.

Simulacro de Moros i Cristians. 21.30 horas: Tedèum y canto de los «Goigs» de Costa i Llobera.

Tedèum y canto de los «Goigs» de Costa i Llobera. 23.30 horas: Fuegos artificiales en la zona del Pont Romà.

A qué hora es el simulacro de Moros i Cristians

El simulacro de Moros i Cristians comenzará a las 19.00 horas del domingo 2 de agosto. Se trata del acto central de la Patrona y recrea el enfrentamiento entre los habitantes de Pollença y las tropas corsarias que atacaron la localidad en 1550.

La representación convierte el casco antiguo en un gran escenario y moviliza a centenares de vecinos, divididos entre los dos bandos. La batalla recorre distintos puntos del pueblo hasta culminar con la victoria de los cristianos y la posterior celebración del Tedèum.

El programa municipal recuerda que únicamente podrán participar en el simulacro las personas mayores de 16 años nacidas, empadronadas o residentes en el municipio de Pollença. Además, solo los participantes que representan los cargos principales estarán autorizados a llevar espadas de hierro.

El recorrido de la Alborada

La jornada comenzará de madrugada. A las 5.00 horas, la Alborada partirá desde la plaza Major y recorrerá numerosos puntos del centro de Pollença, entre ellos la placeta de Monti-sion, la plaza de Ca les Monnares, la placeta de Sant Jordi, la calle de la Mar y la plaza de l’Almoina.

El Ayuntamiento advierte de que el itinerario puede sufrir modificaciones por razones logísticas.

Una fiesta entre la tradición y la participación popular

La Patrona de Pollença es mucho más que el simulacro. La fiesta combina actos religiosos, música, cultura popular y celebraciones nocturnas, con los Cossiers, la Banda de Música, los caparrots y las agrupaciones locales como grandes protagonistas.

El programa de 2026 también incorpora mensajes relacionados con la convivencia, el consumo responsable y la reducción de residuos. Durante los días de mayor afluencia se instalarán puntos de agua y se fomentará el uso de vasos reutilizables.

Las celebraciones terminarán la noche del 2 de agosto, a las 23.30 horas, con el espectáculo de fuegos artificiales en la zona del Pont Romà, que pondrá el broche final a diez días de fiesta en Pollença.