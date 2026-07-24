Festejos
Consell estrena el primer ‘caparrot drag’ de Balears durante la cuarta edición de su Orgullo
Una antigua figura de más de veinte años, restaurada y completamente transformada, se convertirá en un símbolo municipal de la diversidad y la inclusión
Miquel Bosch
Una figura prácticamente olvidada durante más de dos décadas regresará este sábado a las calles de Consell con una apariencia renovada. El Ayuntamiento presentará una de las principales novedades de la cuarta edición del Orgull Conseller: el que sus organizadores consideran el primer ‘caparrot drag’ de Balears.
La pieza nace con la voluntad de convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración y en un icono local de la diversidad, la inclusión y el respeto. Su presentación tendrá lugar este sábado, 25 de julio, en la Plaça Major, durante una jornada en la que tampoco faltará un bautizo popular para decidir su nombre definitivo.
Tras su llamativa nueva imagen se esconde una historia de más de veinte años. El antiguo ‘caparrot’ apenas había salido en dos ocasiones durante todo este tiempo y permanecía apartado de las celebraciones populares del municipio.
La organización del Orgull Conseller y el Ayuntamiento tuvieron conocimiento de la existencia de la figura y decidieron rescatarla del olvido, restaurarla y darle una segunda vida. El trabajo fue encargado al artesano de sa Pobla Andreu Company, responsable de reparar y transformar por completo la pieza.
El resultado une tradición y reivindicación: un elemento habitual de la cultura popular mallorquina convertido en una figura drag, con una estética renovada y un mensaje ligado al respeto a la diversidad.
La iniciativa pretende demostrar que el patrimonio festivo también puede evolucionar y dialogar con la realidad social actual. De esta forma, el viejo ‘caparrot’, después de décadas prácticamente oculto, volverá a mirar al público convertido en uno de los protagonistas de la cuarta edición del Orgullo de Consell.
La presentación se celebrará en la Plaça Major y culminará con el bautizo popular de la figura. Los asistentes podrán votar entre las propuestas para escoger el nombre con el que será conocido oficialmente el nuevo ‘caparrot drag’ del municipio.
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