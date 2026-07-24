Sa Calobra, al límite: un vídeo denuncia la saturación turística en uno de los parajes más icónicos de Mallorca

Sa Calobra, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Mallorca, vuelve a situarse este verano en el centro del debate por la saturación turística. Un vídeo difundido durante los últimos días en las redes sociales muestra una gran concentración de bañistas y excursionistas en el Torrent de Pareis.

Las imágenes reflejan una postal cada vez más habitual durante la temporada alta en algunos de los lugares más conocidos de la isla: calas sin apenas espacio, carreteras congestionadas, aparcamientos completos y enclaves naturales que reciben en pocas horas a una cantidad muy elevada de personas.

En el caso de sa Calobra, la situación resulta especialmente llamativa por las dimensiones reducidas del espacio. El Torrent de Pareis está encajado entre grandes paredes de roca y su desembocadura dispone de una superficie limitada para acoger a los visitantes. Cuando coinciden los grupos que llegan en coche, autocar o embarcación, la sensación de aglomeración aumenta rápidamente.

Un enclave saturado por tierra y por mar

La presión no se limita a la playa. La carretera de sa Calobra, la Ma-2141, es una vía estrecha, sinuosa y con numerosos giros que debe absorber durante el verano el tránsito de coches particulares, vehículos de alquiler, autocares turísticos, motocicletas y ciclistas.

El propio Consell de Mallorca reconoce que sa Calobra, Cala Tuent y Sóller sufren una importante saturación de vehículos durante el verano. Para intentar reducir los colapsos, la institución instaló paneles informativos en diferentes carreteras de la isla que avisan a los conductores del estado de los aparcamientos y recomiendan buscar otra ruta cuando están completos.

A las llegadas por carretera se suman las excursiones marítimas desde el Port de Sóller, que desembarcan periódicamente nuevos grupos de visitantes. Esta combinación provoca que la afluencia pueda concentrarse en determinados momentos del día, especialmente durante las horas centrales.

Hay controles para autocares, pero no un límite de personas

Sa Calobra dispone de algunas medidas para ordenar el tráfico, aunque actualmente no existe un sistema general de reserva ni un aforo máximo para acceder al Torrent de Pareis.

El Ayuntamiento de Escorca obliga a los vehículos de más de nueve plazas a reservar estacionamiento durante todo el año. El sistema municipal ofrece actualmente 30 plazas diarias para autocares y minibuses, que deben solicitarse antes de la medianoche del día anterior.

También puede consultarse por internet la disponibilidad de los aparcamientos de sa Calobra y Cala Tuent, con datos que se actualizan cada 30 minutos durante buena parte de la jornada. Sin embargo, estas medidas están diseñadas principalmente para gestionar los vehículos y evitar atascos, no para limitar la cantidad total de visitantes que pueden acceder al enclave.

Los coches particulares no necesitan reservar previamente para bajar por la carretera y tampoco existe un control sobre las personas que llegan en barco. Por tanto, aunque se reduzca o se ordene el número de autocares, el Torrent de Pareis puede continuar recibiendo una elevada afluencia de visitantes durante las horas de mayor demanda.

Movilizaciones y medidas ante la saturación

La saturación turística protagoniza también el debate político y social de este verano. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado para este domingo, 26 de julio, una nueva manifestación en Palma bajo el lema «Mallorca al límit!». La marcha, respaldada por decenas de entidades sociales, ecologistas, sindicales y culturales, pretende denunciar las consecuencias del actual modelo turístico sobre la vivienda, el territorio, los servicios públicos y la calidad de vida de los residentes.

Por su parte, el Consell de Mallorca trabaja en una ley que permitirá establecer límites a la entrada de vehículos procedentes de fuera de la Isla y regular las flotas de coches de alquiler. La institución insular sostiene que la medida pretende reducir la congestión de las carreteras y adaptarlas a la capacidad real de Mallorca, aunque su aplicación está prevista para la próxima temporada. Los residentes y los vehículos que tributan en Mallorca quedarían exentos.

Mientras estas medidas no entren en vigor y no se establezcan regulaciones específicas para los enclaves naturales más concurridos, sa Calobra continuará expuesta a jornadas de máxima afluencia. El vídeo difundido en las redes vuelve a poner imágenes a una denuncia que se repite cada verano: algunos de los espacios más emblemáticos de Mallorca reciben ya más visitantes de los que pueden absorber sin perder parte de su valor natural y de la experiencia que los convirtió en lugares únicos.