El Ayuntamiento implantará la facturación mensual del agua en Manacor a partir de agosto

El Ayuntamiento de Manacor, a través de la empresa municipal SAM, implantará a partir del mes de agosto la facturación mensual del servicio de agua, un cambio que será posible gracias a la digitalización de los contadores y que busca mejorar la transparencia y la calidad del servicio, según asegura la institución municipal.

En total, la SAM gestiona actualmente 11.962 contratos de suministro, de los cuales 10.608 corresponden al núcleo de Manacor y 1.354 a Cala Murada. Cada contrato genera una factura, independientemente del número de usuarios asociados.

La transición hacia el nuevo sistema se realizará de forma progresiva. En una primera fase, durante agosto, 6.642 contratos pasarán a facturarse mensualmente —correspondientes al consumo de julio—. Este grupo incluye a todos los abonados de Cala Murada y a una parte de los de Manacor. Por su parte, los 5.320 contratos restantes mantendrán la facturación bimestral en agosto —por el consumo de junio y julio— y se incorporarán al nuevo sistema a partir de septiembre.

Desde el Consistorio subrayan que este cambio no implica ninguna modificación en las tarifas. Los usuarios seguirán pagando únicamente por el consumo real de agua, con la diferencia de que recibirán una factura cada mes en lugar de cada dos.

La implantación de contadores digitales permitirá además obtener lecturas remotas y datos más precisos sobre el consumo, lo que facilitará una facturación más exacta y una mayor transparencia para los abonados.

Coincidiendo con esta novedad, la SAM también estrenará un nuevo modelo de factura con un diseño más claro, visual y fácil de interpretar, con el objetivo de que los usuarios puedan identificar con mayor facilidad los conceptos facturados y hacer un seguimiento más sencillo de su consumo.

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Con esta medida, el Ayuntamiento de Manacor y la SAM avanzan en el proceso de modernización y digitalización del servicio municipal de agua, con la voluntad de ofrecer una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.