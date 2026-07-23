SFM habilita un servicio especial de tren de regreso por el 'Concert de la Lluna a les Vinyes', en Santa Maria

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha un servicio especial de tren el próximo sábado 25 de julio con motivo de la celebración del XIII Concert de la Lluna a les Vinyes, un evento solidario organizado en beneficio de la ONG Amics de la Infància que tendrá lugar en las bodegas Macià Batle, en Santa Maria del Camí.

El concierto 'Cinema, vinyes i simfònica', protagonizado por la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears, dirigida por Pablo Mielgo, comenzará a las 21.30 h, con apertura de puertas a las 20.30 h. Las bodegas Macià Batle se encuentran a unos tres minutos a pie de la estación de SFM de Santa Maria del Camí, lo que, según destacó el Govern en un comunicado, "permite acceder al recinto cómodamente en transporte público tanto para la ida, en horario habitual, como para el regreso, mediante el servicio especial".

SFM habilitará un tren especial de regreso que saldrá a las 23.30 h desde la estación de Santa Maria con destino a Palma, una vez finalizado el concierto, y que realizará parada en todas las estaciones del recorrido hasta la Estación Intermodal.