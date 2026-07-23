La respuesta municipal a la falta de vivienda

Inca no está especialmente castigada por la falta de vivienda en relación al conjunto de municipios de Mallorca; la carencia es general, pero la autodenominada capital del Raiguer se diferencia del grueso de poblaciones mallorquinas por su capacidad de iniciativa en aportar soluciones de competencia municipal. Ya se conocían iniciativas precedentes en esta línea y ahora el proyecto de modificación parcial del Plan General para sumar un centenar de unidades al parque de vivienda pública viene a confirmar esta tendencia.

El equipo de gobierno se ha propuesto dar crédito legal a una solución público privada que abrirá el crecimiento en altura en una manzana inacabada junto a la carretera de Llubí. Es una operación de confluencia que incorpora una zona verde en otra manzana anexa. Si todo sale bien, el Ibavi fijará las condiciones y la promotora podrá levantar más viviendas en un lugar en el que ahora solo tienen cabida construcciones de planta baja y piso. Desde el Ayuntamiento se insiste también en que se persigue el criterio de no consumir suelo rústico y en el esfuerzo de resaltar las bondades de la iniciativa, se hace hincapié en que no habrá daño estético porque tal lesión ya está cicatrizada con los edificios próximos.

Prevalece el respaldo a un derecho a la vivienda que hoy, entre la escasez y la carestía, topa con enormes obstáculos. Existe abundante teoría y una práctica que apenas pasa de testimonial sobre la cuestión. Iniciativas como las del ayuntamiento de Inca vienen a suponer un alivio, pero también hay que decir a renglón seguido que la solución necesaria requiere intervenciones transversales que no pueden ceñirse solo al ámbito municipal.

El déficit de vivienda pública es un lastre que viene de lejos y al toparse con el incremento demográfico, el apego al alquiler vacacional y el poder adquisitivo de los compradores extranjeros, no ha hecho más que acentuar la gravedad de la carencia básica. Todo será insuficiente mientras las respuestas no confluyan desde todos los ángulos afectados.