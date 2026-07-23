Reclaman a Pollença la recuperación de un camino catalogado tras años de espera

La Plataforma Pro Camins Públics ha vuelto a alzar la voz para exigir al Ayuntamiento de Pollença que inicie de manera inmediata las actuaciones necesarias para recuperar el camino público número 126, conocido con el topónimo de Camí Vell a Lluc pel Coll d'en Patró, cuya inclusión en el catálogo municipal fue aprobada hace ya varios años, pero sin que hasta el momento se hayan materializado medidas efectivas para garantizar su uso.

La entidad recuerda que lleva más de dos décadas trabajando en la defensa y preservación de la red de caminos públicos del municipio, un patrimonio que considera esencial tanto desde el punto de vista histórico como territorial. En este sentido, explica que ya en el año 2005, con motivo de la aprobación inicial del catálogo de caminos de Pollença, presentó alegaciones con el objetivo de ampliar y mejorar la información disponible.

El catálogo fue finalmente aprobado en 2008, aunque dejó fuera varios caminos que requerían una investigación previa para determinar su titularidad y su posible incorporación. Entre ellos se encontraba el camino 126, cuyo caso quedó pendiente de un expediente específico.

No fue hasta el pleno municipal del 29 de julio de 2015 cuando el Ayuntamiento acordó iniciar el proceso de investigación de estos caminos. Durante esta fase, la Plataforma presentó nuevas alegaciones acompañadas de abundante documentación, incluyendo reportajes fotográficos, declaraciones juradas —como las de las hermanas Vives Solivelles, ya fallecidas— y un informe pericial elaborado por Antoni Manuel Gorries, especialista vinculado al departamento de Ciencias de la Tierra de la Universitat de les Illes Balears.

Asimismo, en enero de 2019, la entidad volvió a intervenir en el expediente con nuevas alegaciones centradas en los tramos 5 y 6 del camino, con el fin de complementar la información existente y corregir determinados aspectos técnicos.

Tras el correspondiente proceso de evaluación, el Ayuntamiento acabó aprobando la inclusión de buena parte de los caminos investigados en el catálogo municipal, entre ellos el camino 126. La resolución definitiva fue elevada a pleno en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2019.

Sin embargo, la Plataforma denuncia que, pese a esta aprobación formal, el consistorio no ha dado los pasos necesarios para restablecer el uso público del camino ni para eliminar los posibles obstáculos que impidan su tránsito. Ante esta situación, el pasado 9 de abril de 2026 la entidad registró una solicitud formal instando al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento de recuperación, adjuntando incluso el plano oficial del catálogo en el que figura el camino 126. A día de hoy, aseguran, no han obtenido respuesta.

Desde la Plataforma subrayan que la legislación vigente ampara claramente su reclamación. En concreto, citan la Ley 13/2018 de caminos públicos y rutas senderistas, que reconoce la potestad administrativa de los ayuntamientos para recuperar estos bienes, así como la normativa estatal de régimen local, que atribuye a los municipios competencias en materia de infraestructuras viarias de titularidad pública.

Además, recuerdan que los caminos están considerados bienes de uso público, cuya conservación, defensa y recuperación corresponde a las entidades locales, que tienen la obligación legal de actuar para garantizar su integridad y accesibilidad. En este sentido, también inciden en la necesidad de que estos bienes estén debidamente inscritos en el registro de la propiedad.

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Por todo ello, la Plataforma Pro Camins Públics considera injustificada la falta de actuación municipal y advierte de que no se entendería una nueva dilación en el inicio de medidas encaminadas a la recuperación efectiva del camino 126. La entidad reclama una intervención urgente que permita restituir su uso público y garantizar la protección de este elemento del patrimonio viario de Pollença.