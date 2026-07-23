El PSOE carga contra el espectáculo de Madò Pereta en Santa Margalida: "Nos insulta con el dinero de todos"

El PSOE ha puesto el grito en el cielo por la actuación de Madò Pereta incluida en el programa de las fiestas de Santa Margalida. Los socialistas consideran que el Ayuntamiento ha utilizado dinero público para contratar un espectáculo que, según denuncian, lanzó ataques contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia y el propio PSOE.

La actuación denunciada por el PSOE se llevó a cabo en la noche del pasado lunes, día de Santa Margalida, consistente en un cabaret musical protagonizado por el conocido personaje interpretado por el actor Joan Carles Bestard, que se retira de los escenarios con una actuación que repasa 25 años de revistas de cabaret en tono humorístico.

En un comunicado difundido en las redes sociales, la formación sostiene que la actuación fue mucho más allá del humor y la califica de "propaganda partidista" financiada con fondos municipales. A su juicio, las instituciones no deben sufragar espectáculos que sirvan para cargar contra un partido político o un representante público.

"Esto no es humor, es utilizar los recursos de todos los vecinos para blanquear un discurso de insultos y mentiras contra el presidente del Gobierno y el partido socialista", señala el PSOE local, que ataca al gobierno municipal formado por PP y la Convergència de Joan Monjo por haber "decidido" que el dinero público "sirve para atacar al adversario político en lugar de servir a todo el pueblo".

Por ello, el PSOE exige al Ayuntamiento que aclare quién decidió contratar el espectáculo, qué criterios se siguieron para incluirlo en la programación de las fiestas y cuánto dinero público se destinó a la actuación.

La formación concluye que las fiestas patronales deben ser "un espacio para todos" y no una "tribuna pagada para hacer partidismo desde las instituciones".

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La denuncia del PSOE ha causado una gran controversia en el municipio, donde la discusión se ha trasladado al ámbito de las redes sociales, en las que unos entienden el enfado de los socialistas y otros justifican la actuación teatral. Incluso el propio Joan Carles Bestard se ha sumado al debate replicando una publicación del exalcalde socialista de Santa Margalida Miquel Cifre en la que acusa de "fascistas" a quienes han programado la polémica actuación. "Mi bisabuelo fue asesinado por los nacionales", apunta el actor que da vida a Madò Pereta para desmarcarse de estas acusaciones.