Organizan un taller de pancartas en Llucmajor para la manifestación contra la masificación turística
La iniciativa, organizada por GOB Llucmajor, tendrá lugar este viernes y contará con música y materiales colaborativos para preparar la manifestación contra la saturación turística, convocada para el domingo en Palma.
La cuenta atrás para la manifestación contra la masificación turística de este domingo en Palma comenzará este viernes con un taller de elaboración de pancartas organizado por GOB Llucmajor. La actividad está abierta a personas de todas las edades y busca convertir la preparación de la protesta en un encuentro participativo y festivo. Además del espacio para crear los carteles que se exhibirán durante la movilización, la jornada contará con la actuación de un pinchadiscos para amenizar el ambiente.
Desde la organización han hecho un llamamiento a los asistentes para que colaboren llevando material y mobiliario que facilite el desarrollo del taller. En concreto, piden que quienes puedan aporten sillas, mesas plegables o tableros con caballetes para trabajar con mayor comodidad. También recomiendan acudir con una cantimplora con agua o vasos reutilizables para compartir entre todos. En cuanto a los materiales para confeccionar las pancartas, solicitan cartulinas, pinceles, bridas, alambre, cordeles, tijeras y cualquier otro elemento que pueda resultar útil.
El objetivo de esta iniciativa es que todo esté preparado para la manifestación convocada para este domingo a las 19 horas en Palma bajo el lema 'Mallorca al límit'. La protesta pretende visibilizar el malestar por las consecuencias que, según los convocantes, está teniendo el actual modelo turístico sobre la isla. Entre las principales reivindicaciones figuran las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de las infraestructuras y de los servicios públicos, así como la presión turística y urbanística que soporta Mallorca.
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