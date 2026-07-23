Inca reconoce la labor de las Hermanas de la Caridad tras más de 130 años de servicio

El Ayuntamiento de Inca ha aprobado este jueves, en sesión plenaria, una declaración institucional para expresar oficialmente el agradecimiento de la ciudad a la comunidad de las Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, coincidiendo con el fin de su presencia estable en el municipio tras más de 130 años de servicio ininterrumpido.

Con este acuerdo, el Consistorio quiere dejar constancia del reconocimiento institucional a una comunidad religiosa que ha formado parte de la historia reciente de Inca y cuya labor ha sido determinante en los ámbitos educativo, social, asistencial y religioso.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que "las Germanes de la Caritat forman parte de la memoria colectiva de Inca. Han dejado una huella profunda en muchas familias y han sido un ejemplo de compromiso, solidaridad y servicio. Hoy la ciudad les devuelve una pequeña parte de todo lo que ellas han dado durante tantos años".

La congregación religiosa se estableció en Inca en 1865

Los orígenes de las Germanes de la Caritat en Inca se remontan a 1865, cuando la inquera Sor Catalina Jaume i Cantallops impulsó la creación de una comunidad en el antiguo convento de Sant Francesc. Desde 1893, su presencia ha sido continuada en la ciudad y, desde 1915, han desarrollado su misión desde el actual convento.

"A lo largo de más de un siglo, la congregación ha dedicado su labor a la educación de generaciones de inquers, al acompañamiento de personas mayores y enfermas, a la atención de personas en situación de vulnerabilidad y al servicio de la comunidad desde la cercanía y una profunda vocación de entrega", añade el Ayuntamiento.

La declaración institucional también pone de relieve las numerosas muestras de cariño que la ciudadanía ha expresado ante la marcha de la comunidad y recoge la voluntad del Ayuntamiento de participar y colaborar en los actos de despedida o de acción de gracias que puedan organizarse con este motivo.

Noticias relacionadas

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Inca quiere poner en valor una trayectoria marcada por el servicio a los demás y agradecer públicamente la contribución de las Germanes de la Caritat a la construcción de una ciudad más solidaria, cohesionada y comprometida con las personas.