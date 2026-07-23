Inca impulsa un cambio urbanístico para construir un centenar de viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Inca aprobará de forma inicial en el pleno previsto este jueves una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para posibilitar la construcción de un centenar de viviendas de protección oficial de promoción privada en una manzana de edificios actualmente inacabada ubicada en el área de la carretera de Llubí, en el límite urbano de la capital del Raiguer.

La iniciativa, presentada este miércoles por el alcalde Virgilio Moreno y el teniente de alcalde de Urbanismo, Andreu Caballero, forma parte de la “hoja de ruta” municipal para formentar el derecho a la vivienda en la ciudad y que, una vez finalizado el procedimiento, permitirá incorporar a la oferta inmobiliaria del municipio otras 100 viviendas que, a pesar de ser construidas por una promotora privada, engrosarán el parque público de VPO gestionado por el Ibavi del Govern, empresa que fijará los criterios de adjudicación de los pisos una vez finalizados.

La modificación puntual del PGOU que el equipo de gobierno PSOE-Més per Inca elevará al pleno ordinario permitirá el desarrollo de la llamada Unidad de Actuación número 13, que incluye dos manzanas urbanas que actualmente solo presentan edificios en el sector más próximo al casco urbano.

En el centro, imagen actual de los bloques de viviendas que serán complementados con la construcción de las VPO. / Ajuntament

Ambas manzanas están delimitadas por las calles Mostassaf, Eivissa y Formentera, por una parte, y por suelo rústico, por la otra. La modificación del planeamiento permitirá completar ambas manzanas, una de ellas con la construcción de un centenar de VPO y la otra con la habilitación de una zona verde, además de otras actuaciones para urbanizar el entorno y embellecerlo con la siembra de árboles en la zona de transición entre el casco urbano de la ciudad y el suelo rústico.

Los bloques de pisos que forman parte de ambas manzanas fueron construidos en el año 1975 con planta baja y seis pisos, una altura que actualmente el planeamiento municipal prohíbe en este sector de la ciudad donde solo se permite una planta baja y un pìso de altura.

Por este motivo, el gobierno municipal pretende aprobar una nueva modificación puntual del PGOU para aplicar una excepción que permita crecer en altura en esta zona para que los nuevos edificios igualen por lo alto a los construidos hace 50 años. Esta excepcionalidad no tendrá consecuencias paisajísticas en esta zona de la ciudad porque, según subraya el alcalde Moreno, “el impacto ya está hecho”, en referencia a las viviendas ya construidas existentes en la Unidad de Actuación.

“Si se hubiera mantenido la obligación de construir planta baja y un piso este proyecto no sería viable”, explica Andreu Caballero, que añade que la operación urbanística permitirá mejorar la estética de ambas manzanas y, al mismo tiempo, “aprovechar el suelo urbano disponible” sin necesidad de “consumir suelo rústico” para habilitar un centenar de nuevas casas a precios asequibles para paliar en parte la elevada necesidad de vivienda que, como el resto de Mallorca, tiene la capital del Raiguer.

Virgilio Moreno y Andreu Caballero, este miércoles en el despacho de alcaldía para anunciar la modificación del PGOU. / J. Frau

El regidor de Urbanismo destaca además que la misma promotora que construya las VPO también será la encargada de habilitar la zona verde y de urbanizar el entorno con la construcción de nuevas calles con sus correspondientes servicios, por lo que el Ayuntamiento está convencido de que los vecinos de la zona saldrán ganando con la operación urbanística que ya se ha negociado con los propietarios de los solares afectados, que serán los encargados de contratar las obras.

La promotora que asuma el proyecto deberá comercializar las viviendas con las condiciones propias que marcará el Ibavi, y a cambio podrán construir más pisos de los que en un principio podrían habilitar si la modificación del PGOU no se llevara a cabo.

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El alcalde Virgilio Moreno explica que el Ayuntamiento ‘inquer’ “apuesta claramente por el crecimiento vertical en las zonas donde esté permitido hacerlo” como en esta Unidad de Actuación, porque de esta forma se desarrolla el suelo urbano consolidado sin consumir suelo rústico. El regidor socialista añade que esta modificación no podría aplicarse en el casco histórico porque tiene unas características urbanas diferentes que deben preservarse.