El Govern destina 2,06 millones para modernizar cinco colegios públicos de Alcúdia

La Conselleria de Educación y Universidades invertirá 2.065.609 euros en la mejora de las infraestructuras educativas de Alcúdia mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Servicios de Alcúdia (EMSA). El Consell de Govern ha autorizado la tramitación del gasto plurianual que permitirá ejecutar un amplio paquete de actuaciones en cinco colegios públicos del municipio.

La inversión tiene como objetivo adaptar las instalaciones educativas al aumento de la demanda escolar y mejorar las condiciones de los centros con actuaciones centradas en la accesibilidad, la eficiencia energética, la seguridad y la modernización de los espacios.

Las obras se llevarán a cabo en los CEIP S'Albufera, S'Hort des Fassers, Norai, Porta des Moll y Puig de Sant Martí. Entre las actuaciones previstas figuran la reforma de comedores y cocinas, la renovación de patios y parques infantiles, la sustitución de pavimentos y cubiertas, mejoras en los sistemas de climatización y calefacción, la renovación de cerramientos y la eliminación de barreras arquitectónicas.

En el CEIP S'Albufera destaca la instalación de un ascensor exterior, además de la reforma del comedor y la cocina, la renovación del parque infantil y diversas actuaciones para mejorar la accesibilidad. En S'Hort des Fassers se renovarán los espacios exteriores, las zonas de juego y las cubiertas.

El CEIP Norai será objeto de una remodelación de los patios, incorporará un sistema de aerotermia y verá renovados sus pavimentos, además de otras mejoras relacionadas con la eficiencia energética y la seguridad. Por su parte, en el CEIP Porta des Moll se reformará el gimnasio, se rehabilitarán los baños y se renovarán los pavimentos interiores y exteriores, junto con mejoras en la climatización y los cerramientos. En el CEIP Puig de Sant Martí se instalarán nuevos elementos de protección en el perímetro del recinto.

Según el convenio, el Ayuntamiento de Alcúdia, a través de EMSA, asumirá la redacción de los proyectos, la licitación, contratación y ejecución de las obras, mientras que la Conselleria financiará las actuaciones hasta un importe máximo de 2,06 millones de euros.

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El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 y la inversión se repartirá entre los ejercicios de 2027 y 2028. En el primero se destinarán 458.505 euros y en el segundo, 1,61 millones de euros.