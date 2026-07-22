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Recursos hídricos

Santanyí refuerza la seguridad del suministro de agua con cuatro nuevas captaciones

Las obras, ya en marcha, permitirán mejorar la respuesta ante averías en plena temporada alta sin aumentar la extracción total

Las autoridades municipales han visitado la zona donde se realizan los sondeos.

Las autoridades municipales han visitado la zona donde se realizan los sondeos. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Santanyí

El Ayuntamiento de Santanyí sigue avanzando en la mejora de la seguridad del abastecimiento de agua potable con la puesta en marcha de cuatro nuevas captaciones en la zona gestionada por la concesionaria Aigua Sa Figuereta. Esta actuación permitirá incrementar el número de puntos de extracción y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias en los pozos actuales, especialmente durante los meses de mayor demanda estival.

La alcaldesa, Maria Pons, junto con la concejala de Medio Ambiente, Bárbara Xamena, ha visitado las obras para conocer de primera mano el avance de los trabajos y los detalles técnicos del proyecto. En la visita también han participado responsables técnicos municipales y representantes de la empresa gestora.

Los trabajos comenzaron el pasado 13 de julio, tras recibir las autorizaciones de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear, y está previsto que concluyan en las próximas semanas. El proyecto contempla la ejecución de dos sondeos en la zona de Sa Vinya y otros dos en Can Baltasar.

La alcaldesa destaca que esta actuación responde a la necesidad de garantizar un servicio continuo y de calidad: “Con estos nuevos sondeos aumentamos la seguridad del suministro en momentos de máxima presión como el verano, anticipándonos a posibles problemas técnicos”.

Una de las máquinas perforadoras que trabajan en sa Figuereta.

Una de las máquinas perforadoras que trabajan en sa Figuereta. / Ajuntament

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente subraya que la intervención se realiza bajo criterios de sostenibilidad: el objetivo no es extraer más agua, sino repartir el volumen autorizado entre un mayor número de pozos para evitar la sobreexplotación del acuífero y equilibrar el sistema.

El Consistorio asegura que la actuación no incrementa el volumen global de extracción de agua subterránea, sino que permite distribuir el caudal anual entre más puntos de captación, reduciendo la presión sobre pozos concretos y mejorando la fiabilidad de la red.

No obstante, estas mejoras no modifican la calificación sanitaria del agua en esta zona, que continúa siendo no apta para el consumo humano. La solución definitiva pasa por la futura desaladora del Llevant de Mallorca y las infraestructuras de conexión previstas por el Govern balear.

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Desde el Consistorio destacan la coordinación con la concesionaria como clave para seguir avanzando en la estabilidad y garantía del servicio de agua en todo el municipio.

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