La reserva de plaza de la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB logra evitar que residentes se queden sin transporte en plena temporada alta
El Govern prevé mantener esta evaluación durante todo el verano
El plan piloto implantado en la línea 203 del TIB que cubre la ruta entre Port Sóller, Deià, Valledemossa y Palma está cumpliendo su función principal, ya que asegura que ningún residente ni trabajador con la tarjeta única de transporte se quede sin plaza en los momentos de mayor afluencia.
Así lo ha confirmado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien ha subrayado que los primeros resultados de la iniciativa, vigente desde el 26 de junio, son positivos y que el Govern continúa analizando su funcionamiento.
Según el conseller, lo más relevante es que los usuarios habituales de la línea no se ven afectados por la alta demanda que genera la temporada turística, especialmente en los trayectos hacia municipios como Deià o Sóller. El Ejecutivo prevé mantener esta evaluación durante todo el verano para valorar el impacto global del sistema de reserva y determinar si la medida debe consolidarse o adaptarse.
En relación con la posible impugnación del plan piloto por un supuesto carácter discriminatorio, Mateo ha defendido que la iniciativa tiene carácter experimental y que la reserva de plazas para los titulares de la tarjeta única responde al objetivo de facilitar la movilidad de residentes y trabajadores. En este sentido, ha asegurado que la Conselleria no considera que exista discriminación.
El conseller ha recordado que la presión sobre las líneas del TIB, especialmente hacia las zonas costeras, está condicionada por las concesiones adjudicadas por el Govern anterior, que limitan tanto el número de expediciones como los kilómetros de servicio. A pesar de estas restricciones, ha destacado el esfuerzo económico “de dimensiones extraordinarias” realizado para reforzar el transporte público y ha avanzado que se seguirá trabajando para mejorar las frecuencias dentro de los márgenes contractuales, así como para incorporar autobuses de mayor capacidad, de hasta 18 metros, en las rutas con mayor demanda.
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