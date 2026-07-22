Manacor atribuye los problemas de suministro de agua al calor extremo y a un fallo eléctrico

El Ayuntamiento de Manacor ha atribuido las incidencias registradas este pasado lunes en el suministro de agua a la coincidencia de dos circunstancias excepcionales: el inicio de la tercera ola de calor del verano, que disparó el consumo, y un fallo eléctrico generalizado que provocó cortes intermitentes de electricidad durante la tarde.

Según ha explicado el Consistorio, la situación ha evidenciado la "vulnerabilidad" de las actuales infraestructuras de abastecimiento, que funcionan al límite de su capacidad y cuentan con una reserva insuficiente para hacer frente a incidencias de este tipo.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha solicitado al Govern de las Illes Balears financiación a través del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) para construir un nuevo depósito de regulación con una capacidad de 9.050 metros cúbicos. La infraestructura permitiría garantizar el suministro durante aproximadamente 33 horas en caso de avería, estabilizar la calidad del agua y preparar el sistema municipal para la futura conexión con la red de agua potable en alta de ABAQUA.

El proyecto forma parte de la transformación del sistema de abastecimiento de la ciudad. El Consistorio recuerda que Manacor continúa siendo el núcleo urbano más grande de España que no dispone de un suministro íntegramente de agua potable, una situación que comenzará a revertirse con la entrada en servicio de la conducción Petra-Manacor, una vez concluyan las obras impulsadas por el Govern.

El presidente de la SAM, Sebastià Llodrà, ha señalado que los episodios de calor extremo y las incidencias eléctricas "ponen de manifiesto la necesidad de contar con infraestructuras más resilientes", y ha definido el nuevo depósito como una actuación estratégica para ofrecer un servicio de agua "más seguro y de mayor calidad".

Por su parte, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha destacado que el Ayuntamiento ha priorizado en los últimos años las inversiones en infraestructuras hidráulicas, asumiendo incluso con recursos propios proyectos que no obtuvieron financiación del ITS. En este sentido, ha defendido que la nueva convocatoria permita ejecutar una infraestructura que considera "imprescindible para el presente y el futuro del municipio".

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El proyecto presentado a la convocatoria 2026-2027 del Impuesto del Turismo Sostenible cuenta con un presupuesto de 7.175.573,24 euros y tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio, cumplir la normativa sanitaria y asegurar que la futura llegada de agua potable en alta pueda aprovecharse con todas las garantías.