Jóvenes y Menys Turisme, Més Vida convocan una protesta contra la turistificación de Sóller

Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida han anunciado la convocatoria de una protesta contra la turistificación el próximo 8 de agosto, una movilización que llega en un momento de creciente tensión social y a las puertas de la jornada del 26 de julio, que las entidades califican de histórica.

Los colectivos alertan de que el modelo turístico actual está llevando al municipio a una situación límite y reclaman medidas urgentes para revertir unos efectos que, aseguran, ya son visibles en toda la vall.

Según las organizaciones convocantes, la saturación turística se ha convertido en un problema estructural que se manifiesta en múltiples frentes: la falta de transporte público, la presión de los coches de alquiler, la proliferación de viviendas turísticas y la especulación inmobiliaria. Este conjunto de factores, afirman, está provocando la degradación del comercio local y la sustitución progresiva de la actividad de proximidad por negocios orientados exclusivamente al visitante.

Cartel promocional de la manifestación de Sóller. / DM

Las entidades denuncian que un territorio protegido y de capacidad finita “no puede ser tratado como un decorado de consumo masivo”, y acusan a las administraciones de celebrar récords turísticos mientras “el valle se deteriora y la clase trabajadora sufre las consecuencias”. A su juicio, el modelo ha superado hace tiempo los límites asumibles para Sóller y es necesario un replanteamiento profundo que cuestione el monocultivo turístico desde la raíz.

Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida sostienen que la política institucional “ha sido incapaz de afrontar las causas estructurales” del problema y que, por tanto, la respuesta debe surgir “desde abajo, desde la comunidad, desde las calles y las plazas”. La movilización del 8 de agosto se plantea como un punto de inflexión en esta reivindicación, con la voluntad de extender el debate a otros municipios de Mallorca que, según las entidades, también empiezan a exigir límites claros y cuantificables al crecimiento turístico.

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Los colectivos hacen un llamamiento a la participación y aseguran que Sóller “alza la voz” en defensa del territorio, del comercio local y de la calidad de vida de los residentes.