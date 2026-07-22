Calvià inaugurará una escultura de José Carlos Terroba con motivo del 17 aniversario del atentado de ETA en Palmanova

El Ayuntamiento de Calvià y el artista José Carlos Terroba Bello han formalizado la cesión de la obra conmemorativa en honor a los dos jóvenes agentes de la Guardia Civil, Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, asesinados en el atentado de la banda terrorista ETA, ocurrido en Palmanova el 30 de julio de 2009.

La obra, diseñada y donada por Terroba, se ubica en la calle Diego Salvá Lezaun de Palmanova, el mismo lugar dónde se produjo el atentado. Consiste en un tricornio de la Guardia Civil, elaborado en hierro y asentado sobre una base de marmolina blanca.

Según informó el Consistorio en una nota de prensa, la pieza tiene una altura de 110 centímetros y un peso aproximado de 207 kilos. Cuenta con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes que evoca el uniforme de la Benemérita.

La acompaña una placa donde se plasmará por escrito el recuerdo a las víctimas. La instalación de la obra se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales con presencia en el consistorio (PP, Vox y PSIB-PSOE) en el pleno ordinario de noviembre de 2025.

"Un gran artista"

En declaraciones recogidas en un comunicado, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual ha señalado: «José Carlos es de aquí, de Calvià, el que nos ha hecho el famoso corazón de Palmanova y es un gran artista. Tomó la iniciativa de proponernos hacer este monumento en memoria de Diego y Carlos, asesinados ahora hace ya 17 años. Calvià no olvida un atentado que asesinó a dos guardias civiles jovencísimos, no se olvida en tanto en cuanto no esté resuelto ese crimen».

Terroba ha reconocido la «gran responsabilidad» que ha supuesto el trabajo: «Es la obra con la que más me he emocionado al hacerla, pero es verdad que, contando además de con la familia, con el apoyo de todo lo que representa el consistorio de Calvià, me he sentido muy bien. Es una escultura que digo que ojalá no se hubiese tenido que hacer».

El próximo 30 de julio a las 9 de la mañana, el Consistorio ha organizado, un año más, el acto en memoria de los fallecidos en el lugar del atentado. Será un evento abierto al público con la presencia de autoridades locales, insulares y autonómicas, policiales y militares, además de representantes de la sociedad civil, y que contará con una ofrenda floral.