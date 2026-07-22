Calvià cerrará los miradores durante el eclipse para concentrar la observación en Santa Ponça

El Ayuntamiento de Calvià ha decidido prohibir el acceso a los principales miradores del municipio con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, una medida clave dentro del dispositivo especial de seguridad diseñado por la institución municipal para esta jornada que se prevé histórica en Mallorca. El objetivo es evitar concentraciones masivas en espacios con limitada capacidad de evacuación y dirigir la afluencia de público hacia zonas más amplias, seguras y controladas, como la playa de Santa Ponça, habilitada como punto oficial de observación.

La restricción afectará a enclaves especialmente frecuentados como El Toro, las Illes Malgrats y el Puig de sa Morisca, lugares que habitualmente atraen a visitantes por sus vistas panorámicas, pero que en esta ocasión presentan riesgos añadidos ante la previsión de una gran afluencia de personas. Desde el Consistorio subrayan que estos puntos no reúnen las condiciones necesarias para garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia, especialmente en un evento que puede generar importantes desplazamientos y acumulaciones de público en un corto espacio de tiempo.

El Ayuntamiento recuerda que el Govern ha designado la playa de Santa Ponça como Zona de Observación Oficial (ZOO) en Calvià, uno de los 26 espacios habilitados en todo el archipiélago para seguir el fenómeno con garantías. En este punto se concentrará buena parte del operativo, con controles de acceso y de aforo que permitirán regular la entrada de personas. Una vez alcanzada la capacidad máxima, se cerrará el acceso, por lo que el Ayuntamiento advierte de que no se garantiza la entrada a todos los asistentes.

El dispositivo municipal se activará 24 horas antes del eclipse y contará con la participación de Policía Local, Protección Civil y otros servicios de emergencia, en coordinación con la Guardia Civil y el Govern. En Santa Ponça, además, se reforzará el servicio de socorrismo, que permanecerá operativo al menos hasta las 22 horas, así como la vigilancia marítima, con dos embarcaciones de Protección Civil que prestarán apoyo en el litoral.

En paralelo, el Consistorio aplicará medidas de regulación del tráfico para evitar colapsos y facilitar la movilidad de los servicios de emergencia. Se prevé un seguimiento constante de la situación durante toda la jornada, con la posibilidad de establecer restricciones adicionales o cortes de acceso si las circunstancias lo requieren.

Ante este escenario, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia la costa y los miradores, y recomienda observar el eclipse desde el lugar en el que se encuentre cada persona, ya sea su domicilio, alojamiento o espacios cercanos. Para quienes deban desplazarse, se aconseja el uso del transporte público como forma de reducir la congestión.

La institución municipal recuerda que el eclipse comenzará a las 19,38 horas y alcanzará su fase de totalidad entre las 20,30 y las 20,34 horas, cuando el día se oscurecerá durante aproximadamente un minuto y medio. Aunque el fenómeno completo se prolongará durante cerca de una hora y media, ese breve intervalo de oscuridad total concentrará la mayor expectación, motivo por el cual las autoridades han optado por un modelo de observación centralizado que minimice riesgos.

La entidad local recomienda usar la aplicación Horizonte Eclipse 2026, una herramienta digital impulsada por Govern y AstroMallorca que permitirá a la ciudadanía planificar con antelación la observación del eclipse solar total y comprobar si el máximo del fenómeno será visible desde el lugar en el que tengan previsto encontrarse.

El Ayuntamiento subraya, además, la importancia de seguir todas las recomendaciones de seguridad, entre ellas el uso obligatorio de gafas homologadas con certificación ISO 12312-2:2015 para evitar daños oculares, y el respeto a las normas de prevención de incendios forestales, especialmente en una época de alto riesgo.

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Con estas medidas, Calvià busca garantizar que la observación del eclipse se desarrolle de forma ordenada, segura y compatible con la protección del entorno natural, evitando situaciones de riesgo en puntos especialmente sensibles del municipio.