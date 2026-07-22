Andratx amplía en 250.000 euros la inversión destinada al plan municipal de asfaltado

El Ayuntamiento de Andratx ha finalizado los trabajos de asfaltado de la calle Mestre Bartomeu Esteva, una de las principales vías de acceso al núcleo del pueblo, y ha anunciado la incorporación de 250.000 euros adicionales a la partida destinada al plan municipal de asfaltado.

Según comunicó el Consistorio, esta ampliación permitirá continuar ejecutando nuevas actuaciones en diferentes calles del municipio, "reforzando el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras viarias, la seguridad y la movilidad".

La intervención en la calle Mestre Bartomeu Esteva ha supuesto la renovación completa del firme de uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico del municipio. En los próximos días, los trabajos concluirán con el pintado de la señalización horizontal para dejar la actuación completamente finalizada.

Alcaldesa Gonzalvo

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado: "sSeguimos cumpliendo con el compromiso de invertir en el mantenimiento y mejora de nuestras calles. La finalización del asfaltado de la calle Mestre Bartomeu Esteva supone una actuación muy importante por tratarse de una de las principales entradas al municipio y, con la incorporación de 250.000 euros más a esta partida, podremos continuar ejecutando nuevas actuaciones para seguir mejorando la red viaria de Andratx. Nuestro objetivo es ofrecer a la ciudadanía unas calles más seguras, cómodas y en las mejores condiciones posibles".