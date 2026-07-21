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Vecinos de Can Picafort denuncian una avería eléctrica que duró diez horas

Endesa aseguró que se han visto afectadas dos líneas de baja tensión, que se están reparando

Imagen de archivo de la zona de Son Baulo, Can Picafort

Imagen de archivo de la zona de Son Baulo, Can Picafort / DM

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J.F. Mestre

Vecinos de la zona turística de Can Picafort han manifestado sus quejas por el corte del suministro eléctrico que se produjo ayer lunes y que, en algunos casos, se ha repetido hoy. Los técnicos de Endesa están realizando las correspondientes reparaciones para que esta avería quede solucionada.

Alrededor de unas 30 viviendas, así como media docena de pequeños comercios, se han visto afectados por esta falta de suministro eléctrico. La avería se detectó alrededor de las tres de la tarde del lunes y se prolongó hasta la una de la madrugada. Es decir, las viviendas estuvieron diez horas sin disponer de corriente eléctrica, en un momento especialmente grave debido a las altas temperaturas que se están produciendo estos últimos días. Por lo tanto, los moradores no pudieron utilizar los aparatos eléctricos que emplean para minimizar el efecto del calor.

Fuentes de Endesa han confirmado la avería y han señalado que se trata de una avería en la red de corriente de baja tensión. Las averías de este tipo de red ni siquiera se detecta en el sistema informático de la compañía eléctrica, que actúa tras el correspondiente aviso de las personas afectadas por esta falta de electricidad.

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Las mismas fuentes han señalado que en realidad han sido dos las averías, por lo que ha aumentado el número de viviendas afectadas por esta situación. Sin embargo, hay otros inmuebles, ubicados en la misma zona de Can Picafort, que no se han visto afectados por la avería y han disfrutado del correspondiente suministro eléctrico. Sin embargo, aunque se reconoce que se trata de un fastidio para las personas afectadas, desde la compañía se ha quitado importancia a la gravedad de la avería y se ha asegurado que no es comparable a la que se ha producido este fin de semana en las zonas de Can Pastilla y Arenal. Gran parte de los comercios y negocios de restauración de estos dos núcleos turísticos, en plena temporada, no pudieron disfrutar de electricidad durante dos días, por lo que los daños económicos que han sufrido son muy elevados.

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