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Trasladan temporalmente la actividad de la Unidad Básica de Salud Galatzó a Santa Ponça por obras en la climatización

El servicio se prestará durante dos semanas en el centro de referencia ante las altas temperaturas y la renovación del sistema

Una imagen del PAC de Santa Ponça.

Una imagen del PAC de Santa Ponça. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Calvià

La actividad asistencial de la Unidad Básica de Salud de Galatzó se trasladará provisionalmente al Centro de Salud de Santa Ponça a partir de este miércoles 22 de julio, con motivo de las obras de adecuación del sistema de climatización del equipamiento sanitario.

La medida, que tendrá una duración aproximada de dos semanas, responde a la necesidad de instalar nueva maquinaria de climatización, lo que obliga a detener temporalmente el sistema actual. En este contexto, y ante las elevadas temperaturas registradas, las condiciones térmicas no permiten garantizar una atención sanitaria adecuada ni para los usuarios ni para los profesionales.

Por ello, se ha optado por trasladar toda la actividad al centro de referencia, donde se continuará prestando asistencia a los cerca de 1.500 usuarios que tienen adscrita su tarjeta sanitaria a esta unidad básica.

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Desde el servicio de salud se subraya que esta actuación permitirá mejorar las condiciones de confort térmico de las instalaciones una vez finalicen los trabajos, garantizando así una atención más adecuada y segura en el futuro.

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