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Fiestas de verano

Santa Margalida elige el cartel de las Festes de la Beata entre 27 propuestas

La obra 'Joc de gegants', de Laura Fiol Wright, será la imagen oficial de una de las celebraciones más emblemáticas del municipio

Las autoridades y la autora muestran el cartel ganador de las fiestas de la Beata de este año.

Las autoridades y la autora muestran el cartel ganador de las fiestas de la Beata de este año. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Santa Margalida

El Ayuntamiento de Santa Margalida dio a conocer este lunes, 20 de julio, el cartel ganador del Concurs del Cartell de les Festes de la Beata 2026, en un acto celebrado ante la escultura de la Beata, en la plaza de la Vila, que contó con la participación de los Xeremiers i Flabiolers de la Vila y de los Gegants de la localidad.

La obra 'Joc de gegants', de la autora Laura Fiol Wright, ha sido la propuesta seleccionada por el jurado y se convertirá en la imagen oficial de las fiestas, ilustrando tanto el cartel como la portada del programa y el resto de materiales de difusión.

En esta edición del certamen han participado 17 concursantes, que han presentado un total de 27 propuestas. Desde el Consistorio destacan que estas cifras reflejan la implicación y creatividad de la ciudadanía, así como el arraigo de una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

El Ayuntamiento ha querido agradecer la participación de todas las personas concursantes y la labor del jurado, integrado por profesionales vinculados al ámbito de la cultura, las artes plásticas, la fotografía y el diseño gráfico, además de representantes de las concejalías de Cultura y Fiestas, de la organización de la Beata y de la persona ganadora de la edición anterior.

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Asimismo, los carteles presentados podrán visitarse en una exposición que se inaugurará el próximo 27 de agosto en el Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés, como antesala de las Festes de la Beata 2026.

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