Un principio de acuerdo podría frenar la huelga de basuras de Sóller

Un principio de acuerdo podría permitir desconvocar la huelga indefinida en la empresa municipal Sóller 2010 que estaba previsto que empezara a partir de las 22 horas del próximo viernes. La huelga, que afectará principalmente al servicio de basuras y la limpieza viaria, se ha retrasado en varias ocasiones fruto de las negociaciones entre representantes de la empresa y del comité de empresa.

En esta ocasión, los trabajadores y la empresa alcanzaron un principio de acuerdo en la reunión que mantuvieron este lunes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib).

Fuentes de la negociación explicaron que la solución encontrada por los mediadores no había sido planteada hasta ahora ni por los sindicatos ni por la empresa. La idea, en líneas generales, es sacar los festivos de la jornada ordinaria y convertirlos en jornada extraordinaria, con la correspondiente modificación retributiva. Este cambio implicará un incremento del gasto de personal en unos 40.000 euros anuales, según cálculos realizados por la propia empresa.

Con este acuerdo, el sindicato UGT ha accedido a desconvocar la huelga indefinida que debía comenzar este lunes y a la que estaban llamadas las cerca de 80 personas que trabajan en la escoleta, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el servicio de la ORA, la brigada de obras y el polideportivo de Son Angelats. Las dos partes se han emplazado a otra reunión ante el TAMIB este viernes en la que se podría ratificar el acuerdo definitivo.

El sábado pasado, una veintena de empleados de Sóller 2010 se concentró en la plaza de la Constitución para exigir al Ayuntamiento que desbloqueara la negociación.

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El núcleo del conflicto, subrayaron, era el “recorte” en la retribución de los días festivos trabajados. La plantilla venía exigiendo que estas jornadas se abonaran tal como se hacía de “forma ininterrumpida desde hace más de una década”. Así, el acuerdo establece que el trabajo en días festivos se condidere como jornada extraordinaria y no ordinaria. Los trabajadores podrán realizar este trabajo de forma voluntaria, aunque si no hay un número suficiente de efectivos la empresa podrá designar a los trabajadores que necesite para cubrir el servicio.