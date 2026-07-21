Los payeses de Mallorca acusan al Consell de Mallorca de no cumplir con la ley de producto local: "Se dedican a dar vueltas para no hacer una inspección como toca"

La organización Unió de Pagesos de Mallorca se reunió el pasado lunes en el Palau del Consell de Mallorca con Llorenç Galmés, presidente del Consell, para exigirle que se cumpla la ley que obliga a los hoteles de la isla a ofrecer un 3% de producto local.

Joan Gaià, coordinador de Unió de Pagesos de Mallorca, explicó antes del encuentro con Galmés: "Hace una semana nos reunimos con Guillem Ginard, el conseller de Turismo, y nos hizo saber que tras tres años del establecimiento de la ley turística aún no se ha puesto ninguna sanción a ningún hotel. Sabemos que la mayoría de los hoteles no cumplen y que el Consell se dedica a dar vueltas para no hacer una inspección como toca".

Gaià dedicó unas palabras críticas dirigidas a la Administración insular, ya que ha sostenido que la norma "no se aplica" y que el Consell "ampara el incumplimiento". Asimimo, denunció la caída del consumo del producto local: "Estamos en plena temporada turística. Es un momento de masificación, pero no de distribución de los gastos. Desde enero, se consume un 30% menos de producto local. Si los hoteleros perdiesen un 30% de la facturación el presidente trabajaría para revertirlo; si le sucediese a los taxistas de Palma, habría pitadas todos los días; pero como lo perdemos los payeses, la Administración no hace nada".

"Lo único que solicitamos es que se cumpla con el porcentaje del consumo y que los hoteleros que quieran hacerlo bien que contacten con nosotros. A nosotros lo que nos interesa es que los productores vendan y que los visitantes que vienen a Mallorca prueben lo local", sentenció el coordinador.

Por otra parte, tras las palabras de Gaià, Ginard negó las acusaciones explicando que la conselleria de Turismo "trata de cumplir con la ley" y que "nunca se han abierto tantos expedientes como ahora". Además, el conseller defendió su postura alegando que "desde el Consell se cumplen al máximo con las competencias relacionadas al producto local" y que "se está haciendo todo lo posible para impulsar el sector primario".

El PSIB se une apoya al sector primario

El PSIB-PSOE, tras la comparecencia, publicó un comunicado a favor de los campesinos mallorquines ante la constatación de que el Consell de Mallorca no ha aplicado una de las medidas mayor apoyo al sector primario incluida en la Ley 3/2022 sobre circularidad turística.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Joana Maria Adrover, afirma en el escrito: "Lo que ha dicho Unió de Pagesos confirma exactamente lo que llevamos denunciando desde el primer día de la legislatura: el Consell ha renunciado a hacer cumplir una obligación legal que beneficia directamente a los agricultores, ganaderos, pescadores y pequeños productores de Mallorca".

Adrover subraya: "Llevamos tres años solicitando datos sobre inspecciones, infracciones y sanciones, y la respuesta siempre ha sido la misma: no hay inspecciones sobre el terreno, no hay sanciones y no existe un sistema de control real".

Finalmente, la portavoz socialista sentencia: "Es inaceptable que, tras tres años, no pueda acreditar ni una sola sanción que se haya impuesto. El sector primario necesita un apoyo efectivo, no promesas vacías ni normativas que se elaboran con la intención de no aplicarlas".