La línia ferroviària de Santanyí compleix 109 anys
Inaugurada el 21 de juliol de 1917, la infraestructura va connectar Palma amb el sud de Mallorca durant més de quatre dècades i va ser un important motor econòmic i social
Tal dia com demà, el 21 de juliol de 1917, es va inaugurar la línia ferroviària de Palma a Santanyí, una infraestructura estratègica per al sud de Mallorca que compleix 109 anys.
Les obres de la línea començaren l'any 1913 i acabaren quatre anys després, al 1917, amb la posada en servei d’un recorregut de 61,5 quilòmetres que unia Palma amb s'Arenal, Llucmajor, Campos, ses Salines i Santanyí i va representar una decidida aposta pel progrés, la innovació i el desenvolupament ferroviari de l’illa. La construcció va haver de superar importants dificultats tècniques pel fet de que el ferrocarril travessava el pla de Sant Jordi i afrontava l’ascens cap a la marina de Llucmajor. En aquest tram destaca el pont de les Set Boques, una de les obres d’enginyeria ferroviària més importants construïdes a Mallorca, que permetia superar el torrent de Son Verí.
Abans d’arribar a Campos, la línia també travessava els torrents de Son Julià i des Pèlec i, a partir d’allà, continuava per un terreny més planer fins a ses Salines i Santanyí. Encara avui es conserven elements vinculats a aquesta via ferroviària, un patrimoni que les entitats defensores del tren reclamen protegir i conservar.
Motor de l’economia del Migjorn
La línia va tenir una gran importància econòmica. Durant dècades va transportar cap a Palma grans quantitats de peces de marès, així com una gran diversitat de productes agrícoles i ramaders i en els darrers anys de funcionament, el trànsit de passatgers va adquirir un pes cada vegada més destacat. No obstant això, el creixement del transport per carretera i la construcció de l’aeroport de Son Sant Joan, en ple desenvolupament turístic de Mallorca, varen contribuir al declivi del ferrocarril, fent que el darrer tren de passatgers circulés el 4 de març de 1964.
Encara això, la línia va estar en funcionament poc més de 46 anys. Actualment, els Amics del Ferrocarril consideren que una connexió ferroviària amb el sud de l’illa seria essencial per facilitar la mobilitat de residents i visitants i reduir la dependència del vehicle privat.
Una nova línia
La recuperació del ferrocarril al sud de Mallorca ja es va plantejar l'any 2009, quan el Govern de les Illes Balears va redactar l'estudi informatiu del corredor del Migjorn. L’any 2017, coincidint amb el centenari de la inauguració de la línia, els Amics del Ferrocarril varen organitzar actes i exposicions amb la col·laboració dels ajuntaments de Llucmajor, Campos, ses Salines i Santanyí i les activitats varen tenir una elevada participació, permitint divulgar la història i el valor patrimonial de l'antic ferrocarril.
Actualment, el projecte de la nova línia ferroviària del Migjorn, en el tram comprès entre Palma i Campos, es troba en fase de desenvolupament. La redacció del projecte tècnic del primer tram, inicialment fins a Llucmajor, va ser adjudicada el passat mes de maig i les previsions situen l’inici de les obres l’any 2028 i la posada en funcionament el 2032.
L'entitat ja mira cap al 2027, quan es compliran 110 anys de la inauguració, amb el desig de que el projecte ferroviari del Migjorn estigui enllestit, disposi de finançament i es trobi a punt d'iniciar les obres.
Els Amics del Ferrocarril reiteren el seu compromís amb un ferrocarril públic i sostenible, dotat dels mitjans humans i tècnics adequats, assegurant que les administracions públiques sempre trobaran el seu suport en les iniciatives destinades a recuperar i impulsar el transport ferroviari a Mallorca.
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