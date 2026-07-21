La línea Aerotib A32 se abre a residentes y refuerza la conexión Alcúdia–Inca

El Govern, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), pondrá en marcha a partir de este miércoles una mejora en la línea del Aerotib A32 (Can Picafort – Aeropuerto) que permitirá, por primera vez, los desplazamientos entre las paradas del corredor de Alcúdia e Inca, ampliando así las posibilidades de uso de este servicio más allá de los trayectos estrictamente vinculados al aeropuerto.

Hasta ahora, los usuarios únicamente podían subir en las paradas de la bahía de Alcúdia o del propio municipio si su destino final era el aeropuerto. Con la modificación, los autobuses de la línea A32 podrán también transportar viajeros entre las diferentes paradas del corredor de Alcúdia e Inca, incrementando la oferta de transporte público en este eje estratégico del norte de Mallorca.

La medida permitirá reforzar el servicio de la línea 302 Can Picafort – Palma, que conecta Alcúdia con Inca y que registra una elevada demanda, especialmente entre usuarios habituales. Según los datos del CTM, el 77,5 % de los viajes en esta línea se realizan con la Tarjeta Única o Intermodal, mientras que el 20,8 % se abona con tarjeta bancaria, lo que evidencia su uso mayoritario por parte de residentes que se desplazan a diario.

La línea A32 conecta Can Picafort, todo el corredor de la bahía de Alcúdia, el núcleo urbano de Alcúdia, sa Pobla e Inca con el aeropuerto. El servicio cuenta con una frecuencia media de paso de unos 50 minutos, con una primera salida desde Can Picafort a las 3,50 horas y la última desde el aeropuerto a las 0,05 horas.

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Con esta actuación, el Govern "continúa adaptando la oferta del servicio TIB a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, con el objetivo de incrementar las alternativas de desplazamiento y mejorar la capacidad del transporte público en las zonas con mayor demanda", señala el ejecutivo autonómico.