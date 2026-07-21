Liberan cuatro milanos en Raixa dentro del programa de recuperación de la especie en Mallorca

Cuatro ejemplares de milano han sido liberados este martes en el aparcamiento de Raixa tras completar su proceso de recuperación en el COFIB, en el marco del programa de conservación de esta especie impulsado por el GOB y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern.

La actuación cuenta, un año más, con la participación de Endesa, que financia las tareas de marcaje y seguimiento de los ejemplares. Estos trabajos permiten monitorizar los movimientos de las aves tras su liberación, detectar posibles incidencias con rapidez y obtener información científica clave para orientar las acciones de conservación.

Los cuatro milanos liberados han sido equipados con dispositivos de seguimiento que permitirán conocer con precisión su comportamiento en el medio natural. Actualmente, en Mallorca se mantienen 27 ejemplares en seguimiento activo y, en lo que va de año, ya se han dotado con emisores GPS-GSM a 17 aves, tanto pollos marcados en nidos como individuos recuperados antes de su retorno a la naturaleza.

El seguimiento telemétrico de la milana en Mallorca, iniciado en el año 2000, se ha consolidado como una herramienta fundamental para la recuperación de la especie. En estos 25 años se han marcado un total de 361 ejemplares, lo que ha permitido identificar causas de mortalidad, localizar áreas de alimentación prioritarias y definir medidas de gestión que han contribuido a revertir una situación crítica: a principios de los años 2000, la población de milano en la isla se encontraba al borde de la extinción.

Un milano equipado con el dispositivo de radioseguimiento. / Endesa

Desde 2007, Endesa colabora con este proyecto dentro de su estrategia de protección de la biodiversidad y de la avifauna. En el marco de esta iniciativa, la Conselleria aporta los emisores GPS, mientras que la compañía energética financia tanto el marcaje como el seguimiento posterior de las aves.

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La colaboración entre entidades ambientales, administraciones públicas y empresa privada ha sido clave para consolidar la recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna balear, convertida hoy en un referente de conservación en las Illes Balears.