Una infusión de Estel de Llevant, premiada por BBVA entre los mejores productores sostenibles

La infusión 'Relax', elaborada por Estel de Llevant a través de su proyecto T’Estim, ha sido reconocida en la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, un galardón que distingue iniciativas del sector agroalimentario que integran la sostenibilidad en su modelo de negocio.

Estel de Llevant es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la inclusión sociolaboral. Mediante T’Estim desarrolla una actividad agroalimentaria centrada en las plantas aromáticas mediterráneas cultivadas y transformadas en Mallorca, generando empleo en el marco de un Centro Especial de Empleo.

La infusión premiada se elabora con plantas ecológicas de proximidad y presenta un perfil aromático equilibrado. El producto busca poner en valor la riqueza botánica de la isla y fomentar el consumo de alimentos locales vinculados directamente al territorio.

El proyecto incorpora prácticas sostenibles en todo el proceso productivo, como el riego por goteo, sistemas de secado mediante energía solar y el uso de envases fabricados con materiales reciclados y compostables. Además, los residuos vegetales se aprovechan a través del compostaje, cerrando el ciclo de producción y reduciendo el desperdicio.

El reconocimiento de BBVA pone el foco tanto en la calidad del producto como en el impacto social de la iniciativa. Cada fase del proceso productivo forma parte de un proyecto que ofrece formación, empleo y mayor autonomía a personas que encuentran en T’Estim una oportunidad de inclusión.

Como parte del premio, la infusión formará parte de una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca en El Celler de Can Roca, además de contar con un plan de difusión nacional para ampliar la visibilidad del proyecto.

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocen anualmente diez iniciativas del ámbito agroalimentario —desde la agricultura y la ganadería hasta la transformación de alimentos— que destacan por su compromiso con el entorno. El jurado, integrado por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, valora aspectos como la viabilidad económica, el impacto social, la innovación, la gestión eficiente de los recursos y la reducción de la huella ambiental.

En esta edición, además, se ha incorporado un premio especial dotado con 5.000 euros para iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes, reforzando así el apoyo al mundo rural.

Según explicó el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, estos galardones permiten identificar proyectos que están transformando el sector agroalimentario “integrando la sostenibilidad de forma real y medible”. Por su parte, el chef Joan Roca destacó la labor de quienes “mantienen vivo el territorio e innovan sin perder el vínculo con la tierra”.

Noticias relacionadas

Los diez proyectos ganadores de esta edición se suman a los 56 reconocidos en convocatorias anteriores, configurando un mapa de referencia de la producción sostenible en España.