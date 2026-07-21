Inca vuelve a movilizarse por Gaza para sostener una escuela con más de 600 alumnos

El municipio de Inca acogerá este viernes 24 una nueva muestra de solidaridad con el pueblo palestino de la mano de la ONG Inca Mallorca Solidària, que, junto a Espirafocs y diversas entidades y artistas locales, ha organizado la jornada 'Una Tarda per Palestina'. El evento, que se celebrará entre las 19 y las 23 horas en la calle Bisbe Llompart, tiene como principal objetivo recaudar fondos para mantener en funcionamiento la escuela Salto de Esperanza, situada en Gaza, donde estudian más de 600 alumnos.

La iniciativa se enmarca en la línea de acciones solidarias que la entidad inquera ha venido impulsando en los últimos años. Estas actividades han combinado la sensibilización social con la recaudación de fondos para proyectos educativos y humanitarios en territorio palestino, con especial atención a la infancia.

Una niña palestina sostiene un cartel de la ONG mallorquina. / Inca Mallorca Solidària

La jornada de este viernes tendrá un marcado carácter cultural y participativo. El programa incluye el cuentacuentos Un mapa para Palestina, a cargo de Cris Peripècia, así como un recital de poesía palestina organizado por el Ateneu de Santa Margalida. También se han previsto talleres creativos, como uno de elaboración de cometas impulsado por el colectivo Punts amb Vida y otro de serigrafía dirigido por la artista Anaël.

El evento se completará con una cena al aire libre y el concierto Miss Loopita y n’Athea, en una propuesta que busca implicar a vecinos y visitantes en una causa solidaria a través de la cultura y la convivencia.

Cartel promocional del acto solidario del próximo viernes. / Inca Mallorca Solidària

Desde la organización destacan que este tipo de actos no solo permiten recaudar recursos económicos, sino también “mantener viva la conciencia social sobre la situación en Palestina”, en un contexto especialmente complejo para la población civil. En este sentido, recuerdan que el apoyo a la educación es una herramienta clave para ofrecer oportunidades de futuro a los menores que viven en condiciones de gran vulnerabilidad.

Noticias relacionadas

“Inca vuelve a demostrar su compromiso con la solidaridad internacional”, señalan los impulsores de la iniciativa, que animan a la ciudadanía a participar y difundir la convocatoria para maximizar su impacto.