Usuarios denuncian retrasos importantes en el corredor ferroviario

El servicio ferroviario está registrando numerosos retrasos e incluso cancelaciones de trayectos, tal y como han denunciado usuarios habituales del tren y ha admitido en las redes sociales la propia empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), que reconoce la existencia de “retrasos en algunos servicios” debido a una “incidencia en el servicio de señalización” que, a primera hora de la tarde, seguía sin resolverse. Se trata de un problema similar al detectado a principios del presente mes de julio, cuando los usuarios del tren y el metro de Mallorca también sufrieron retrasos después de que se registrara una incidencia técnica en el sistema de señalización de entrada a la Estación Intermodal de Palma.

Desde hace varias horas, la asociación de usuarios del tren está informando de numerosas incidencias en el corredor ferroviario que no han sido convenientemente explicadas por la empresa gestora.

Además, algunos viajeros asegura que diversos trayectos se habrían suprimido, como el convoy entre Palma e Inca que sale a las 17,15 horas de la estación intermodal. Algunas fuentes hablan de problemas de tensión en la catenaria como la causa principal de estas incidencias, aunque SFM no lo ha confirmado.

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Fuentes del colectivo que representa a los usuarios del tren denuncian que actualmente el servicio “va al límite” y que es víctima de una “falta de previsión”, así como de escaso mantenimiento y “pocos recursos técnicos y de personal”.