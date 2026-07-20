Sant Llorenç inicia la limpieza integral del torrent de Ses Planes para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha iniciado las tareas de limpieza y mantenimiento del torrent de Ses Planes, una actuación clave para asegurar el correcto funcionamiento del curso hídrico ante los episodios de lluvias intensas que suelen registrarse a finales de verano.

Los trabajos incluyen la retirada de residuos, sedimentos y vegetación acumulada que dificultan el paso del agua, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje del torrente y reforzar la seguridad de la zona. La intervención se desarrollará a lo largo de más de 12 kilómetros, desde sa Begura hasta s’Illot, y tendrá una duración aproximada de cinco meses.

El objetivo es retirar residuos para evitar posibles desbordamientos. / Ajuntament

El alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, ha destacado la importancia de la colaboración institucional para llevar a cabo estas actuaciones. “Es muy importante el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Govern. Quiero agradecer a la Conselleria de Recursos Hídricos su colaboración constante y la labor que realiza para mantener los torrentes en las mejores condiciones”, ha señalado.

Soler ha subrayado que intervenciones como esta “son esenciales para garantizar la prevención, la seguridad y el buen funcionamiento de las infraestructuras hídricas”, especialmente en un municipio que conoce bien el impacto de las lluvias torrenciales. En este sentido, el torrent de Ses Planes ha provocado históricamente algunos desbordamientos de gran magnitud, entre los que destaca el de octubre de 2018, que causó la muerte de trece personas.

Otra imagen de los trabajos que se ejecutan en el interior de la vía fluvial. / Ajuntament

Esta actuación da continuidad al plan de mantenimiento periódico de los principales torrentes del municipio. En los últimos dos años y medio se han llevado a cabo intervenciones en el torrent de Ses Planes (2024), el torrent de sa Blanquera (2025) y, nuevamente este año, en el de Ses Planes (2026).

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El Consistorio recalca que estas labores periódicas resultan fundamentales para prevenir incidencias y garantizar que los torrentes se mantengan en condiciones óptimas de funcionamiento durante todo el año.