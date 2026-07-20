Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención activistasDecreto del taxi y los VTCEclipse en MallorcaEstafa hombre 80 añosPablo Torre
instagramlinkedin

Litoral

Polémica en redes por la supuesta ampliación del chiringuito de es Trenc:

El Ayuntamiento de Campos confirma al Govern que la ocupación de la instalación de temporada no ha aumentado

Chiringuito de es Trenc

Chiringuito de es Trenc / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

La difusión en redes sociales de unas imágenes del chiringuito de es Trenc, con una zona de mesas y sillas anexa, ha provocado una polémica este fin de semana, ya que algunos usuarios han advertido de que se podría haber ampliado la superficie, aprovechando la denominada Ley Ómnibus, que simplifica trámites administrativos y que ha aprobado el Govern.

Consultado por este diario al respecto, el Govern ha informado de que ha solicitado información al Ayuntamiento de Campos, que, según esta versión, ha confirmado que se trata de uno de los chiringuitos que ya había en el arenal y que "la ocupación del espacio no ha aumentado, sino que únicamente ha habido un cambio de mobiliario". El Ejecutivo autonómico ha subrayado que, en ningún caso, la situación actual se deriva de la reciente reforma legislativa.

La polémica desatada en redes sociales se produce tras el debate político y social generado por la denominada ley de aceleración o Ley Ómnibus, que incluye medidas de simplificación administrativa y que, según diversos colectivos ecologistas, podría facilitar la ampliación de instalaciones en espacios naturales protegidos.

Noticias relacionadas y más

La playa de es Trenc, incluida en el ámbito de protección del parque natural, ha sido escenario en los últimos años de sucesivas controversias por la presencia de chiringuitos y la presión turística sobre el frágil ecosistema dunar.

TEMAS

  • Part Forana
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
  2. Vecinos cuestionan que una inmobiliaria vandalizada de Santa Maria tenga cámaras orientadas hacia la vía pública
  3. El Govern intensifica el cerco al chárter ilegal en el Port de Sóller con diez intervenciones en una sola jornada
  4. La alcaldesa de Bunyola (PP) condena el ataque con petardos al concejal que cuestionó la pantalla instalada por un bar para ver el Mundial, pero lo justifica: «Iba provocando»
  5. Robo de máscaras, IA y el lema 'Todos somos el Much': Guerra en Sineu por ser el Much y la Muca
  6. Una 'pamboliada' solidaria recauda 2.515 euros para la reforma de la Rectoría de Binissalem
  7. Unos activistas denuncian años de presunto maltrato animal en una finca de Santa Margalida
  8. El exedil del PP que vendió la finca Es Tersal por la que se investiga al alcalde de Selva declara como imputado

Cuando llegar a una cala es una aventura: el inaccesible tramo costero entre Portals y Son Caliu

Cuando llegar a una cala es una aventura: el inaccesible tramo costero entre Portals y Son Caliu

Polémica en redes por la supuesta ampliación del chiringuito de es Trenc:

Polémica en redes por la supuesta ampliación del chiringuito de es Trenc:

Concurrida jornada electoral en Sineu para elegir al Much i la Muca de los dos próximos años

Dos DJ denuncian insultos homófobos, escupitajos y agresiones en las fiestas de Santa Maria

Dos DJ denuncian insultos homófobos, escupitajos y agresiones en las fiestas de Santa Maria

M. Agnès Pons y Hannes Bachinger, impulsores del galardonado proyecto ‘Binimel’: «Cuidar de las abejas también significa hacerlo de todo el paisaje»

Gabriel Bibiloni, portavoz de las 'colles' de Calvià: 'Salvem les Festes del Rei en Jaume'

Gabriel Bibiloni, portavoz de las 'colles' de Calvià: 'Salvem les Festes del Rei en Jaume'

Trabajadores de las basuras de Sóller protestan en el Ayuntamiento: "El pueblo merece un gobierno eficiente"

Trabajadores de las basuras de Sóller protestan en el Ayuntamiento: "El pueblo merece un gobierno eficiente"

Elementos y protagonistas de la sospecha

Elementos y protagonistas de la sospecha
Tracking Pixel Contents