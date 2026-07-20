Polémica en redes por la supuesta ampliación del chiringuito de es Trenc:

La difusión en redes sociales de unas imágenes del chiringuito de es Trenc, con una zona de mesas y sillas anexa, ha provocado una polémica este fin de semana, ya que algunos usuarios han advertido de que se podría haber ampliado la superficie, aprovechando la denominada Ley Ómnibus, que simplifica trámites administrativos y que ha aprobado el Govern.

Consultado por este diario al respecto, el Govern ha informado de que ha solicitado información al Ayuntamiento de Campos, que, según esta versión, ha confirmado que se trata de uno de los chiringuitos que ya había en el arenal y que "la ocupación del espacio no ha aumentado, sino que únicamente ha habido un cambio de mobiliario". El Ejecutivo autonómico ha subrayado que, en ningún caso, la situación actual se deriva de la reciente reforma legislativa.

La polémica desatada en redes sociales se produce tras el debate político y social generado por la denominada ley de aceleración o Ley Ómnibus, que incluye medidas de simplificación administrativa y que, según diversos colectivos ecologistas, podría facilitar la ampliación de instalaciones en espacios naturales protegidos.

La playa de es Trenc, incluida en el ámbito de protección del parque natural, ha sido escenario en los últimos años de sucesivas controversias por la presencia de chiringuitos y la presión turística sobre el frágil ecosistema dunar.